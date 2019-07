Martin Risken

Zehdenick (MOZ) September schaltet die Telekom in Zehdenick 1 900 Haushalte für das schnelle Internet frei. Nach anderthalb Jahren Vorbereitung, so lange dauerten Planung und Realisierung, können vornehmlich die Haushalte im Herzen der Havelstadt Dowloadraten von bis zu 250 Megabit pro Sekunde erreichen. Ein Vielfaches von dem, was zurzeit technisch möglich ist. Doch das Interesse an dem neuen Angebot ist eher gering, wie die Resonanz auf eine Bürgerversammlung am Montagabend im Speisesaal der Linden-Grundschule zeigte. Sechs Einwohner waren gekommen, um sich über die Details zu informieren. Erst 2015 hatte die Telekom im größeren Umfang Breitbandanschlüsse zur Verfügung gestellt. Selbst wenn im September weitere 1 900 Haushalte dazu kommen, wird es immer noch weiße Flecken auf der Internetkarte geben. Diese werden bis Ende 2022 geschlossen. Die Telekom habe jetzt den Auftrag des Landkreises Oberhavel zum Ausbau des schnellen Internets bekommen. Mit Geldern von Bund und Land werden auch die letzten Lücken im Netz geschlossen, und zwar dort wo weniger als 30 Megabit pro Sekunde möglich sind. Außerdem werden in Zehdenick alle Gewerbe- und Schulstandorte an das Netz angeschlossen, informierte Christian Stern vom Infrastrukturvertrieb Region Ost der Telekom am Montag. Das Mobilfunknetz will die Telekom aber nicht ausbauen. Es werde weiterhin Lücken geben, besonders in den Wäldern, so der Telekom-Mitarbeiter.