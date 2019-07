Suche nach Autodieb

MOZ

Zepernick (MOZ) Der Polizei wurde am Dienstagmorgen der Einbruch in einen Pkw gemeldet. Unbekannte hatten in der Inntaler Straße einen BMW aufgebrochen. Der Täter flohen mit dem Navigationsgerät des Wagens. Zeugen konnten den Mann als stämmig und zirka 170 bis 180 Zentimeter groß beschreiben. Er hatte blonde Haare und war mit einem schwarzen T-Shirt und Basecap bekleidet. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03338 3610 bei der Polizeiinspektion in Bernau zu melden.