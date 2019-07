Kreis erhebt schwere Vorwürfe gegen Schwochow

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Seit 2018 zeichnet Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) ein düsteres Bild von Rheinsbergs Haushaltslage. In einem vierseitigen Schreiben widerspricht die Kommunalaufsicht Schwochow in allen Punkten und übt deutliche Kritik an seiner Darstellung. Er wiederum unterstellt der Behörde Fehler.

Die Kommunalaufsicht hat den Entwurf für den Doppelhaushalt der Stadt für die Jahre 2019 und 2020 überprüft. Schwochow hat immer wieder betont, dass aufgrund der Haushaltslage kaum Geld für Investitionen vorhanden sei. Unter anderem führte er das darauf zurück, dass aufgrund einer falsch verbuchten Summe in Höhe von rund einer Million Euro in der Vergangenheit mit Geld kalkuliert worden sei, das nicht vorhanden war. In den Folgejahren hätte sich der Fehlbetrag auf vier Millionen Euro summiert.

Laut einem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes ist der Buchungsfehler jedoch nie kassenwirksam geworden und habe sich ab 2018 schon nicht mehr auf den Haushalt ausgewirkt. Auch sei es, anders als es Schwochow dargestellt hatte, zu keinem Zeitpunkt nötig gewesen, dass die Stadt einen Kassenkredit aufnimmt, um einen Haushalt aufstellen zu können. "Erfreulicherweise lässt sich anhand des Entwurfs belegen, dass sich Ihre düsteren Darstellungen einer ,desaströsen’ Haushaltslage der Stadt nicht bewahrheitet haben", heißt es in dem Schreiben an Schwochow.

Dieser wiederum unterstellt der Kommunalaufsicht, bei der Auswertung des Etats "gravierende Fehler" gemacht zu haben. "Der entscheidende Fehler ist, dass man vergessen hat, in der Finanzplanung die Haushaltsreste zu berücksichtigen", so Schwochow. Zwar sei der Ergebnishaushalt ausgeglichen. Im Finanzhaushalt gebe es jedoch einen Verlust in Höhe von einer Million Euro. Zudem wirft Schwochow der Kreisbehörde vor, Politik zu betreiben und die Atmosphäre in der Stadtverordnetenversammlung zu vergiften.