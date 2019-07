Zwei Stunden verharrt, dann aber volle Pulle

Matthias Haack

Lindow (moz) Nichts für Ungeduldige war der Start zur vierten Auflage. Beinahe zwei Stunden harrten die 18 Crews auf dem Wasser aus, um von Regatta-Leiter Enrico Hauschild die Freigabe zu bekommen. Erst wurde die vergessene Startsirene in Windeseile von Land geholt, dann trieben die gelegten Tonnen ab, weil Gewichte oder Anker fehlten. Zwischenzeitlich flaute es ab, so dass die Mindest-Windstärke nicht erreicht wurde. Winddreher sorgten anschließend für mehrfaches Verlegen sowohl der Tonnen als auch der Startlinie.

Zögerlicher Auftakt

Erster Versuch: Abbruch nach zwei Minuten. Böen verschoben die erste anzufahrende Tonne. Zweiter Versuch: Fehlstart von mehreren. Abbruch nach wenigen Sekunden. Dritter Versuch: Alles perfekt – nur die zweite Tonne war selbst mit dem Fernglas nicht zu entdecken. Dennoch: Das Feld steuerte die erste Gelbe Tonne an. Kurz dahinter lag sie, die kleine rote. Einige ließen die beiden Markierungen auf Backbord liegen, andere auf Steuerbord. Ein irres Durcheinander prägte die Wende.

Am wenigsten Mühe, weil den größten Raum, hatte die Spitze des Feldes. Dazu gehörten Mike Bartel und sein Vorschoter Guido Bandshoff. Sie fuhren nicht nur die erste, sondern auch die zweite Wettfahrt nach Hause. Der Grundstein für den Gesamtsieg war auch deshalb gelegt, weil ein zweiter Platz und ein vierter für einen glänzenden ersten Tag sorgten. Nur Steffen Rach mit Vorschoterin Antje Weichert hielten noch Tuchfühlung.

Für den zweiten Wettkampftag ließ die Regatta-Leitung die Tonnen zwischen Großer Insel und Lindower Stadtufer legen. Damit regierte Hauschild auf den über Nacht von Süd auf West drehenden Wind. Am Sonnabend hatte er zwischen Kanaleinfahrt und Halbinsel die 18 Boote auf Kurs geschickt. Dieses Gebiet war selbst für die gestandenen Lindower Crews als erst recht für die neuen ungewöhnlich. Sieben Boote mit eigener Beteiligung brachte Lindow auf See: Zur ersten Hälfte gehörte neben dem Siegerteam Claudia Müller als Vorschoterin bei Mirco Krüger (Rang fünf). Sie ist zwar Potsdamerin, will jedoch künftig mit Mike Bartel segeln. Thomas Heide/Frank Steinmeyer wurden Siebter.

Ungewohnte Besatzungen

Dass die gewohnten Besatzungen ein wenig auseinander gerissen wurden, sei nichts Ungewöhnliches, erklärte Tony Groche, Vorsitzender der LRS. Üblich sitzt er bei Stephan Döblitz im Ixylon, diesmal mit einer Gaststarterin aus Barleben. Ina Reuter rückte stattdessen ins Döblitz-Boot. Die Youngster Leon Ribbe/Friedrich Reuter fuhren in der finalen Wettfahrt mit Platz 16 ihre beste Platzierung ein.

Auf Vorwindkurs verloren

Ein Sohn-Vater-Team bildeten Jan und Benjamin Krieger. Am Freitag fiel die Entscheidung, dass der "Lehrling" beim segelerfahrenen Sohn einsteigen wird. "Wir sind vom Start immer ordentlich weggekommen. Nur ohne Spinnaker auf dem Vorwindkurs verloren wir", erzählte Benjamin Krieger. Und noch etwas fiel auf: "Jan fehlte mit seinen 15 Jahren etwas die Kraft für die Schot."

Ein Wermutstropfen bleibt: Allzugern hätten die Regatta Segler auch den Segelclub Lindow im Starterfeld begrüßt. Doch die Flotte am Ostufer blieb am vorigen Wochenende in ihrem Hafen. Vereinsvorsitzender Rudi Mixdorf bedauerte und beteuerte, dass "da keine bösen Gedanken mitspielten", obwohl sich LRS weder "an unserer Pfingstregatta noch am Ansegeln beteiligt hat. Wir hatten die Idee, dass beide Lindower Vereine in diesem Jahr gemeinsam ansegeln." Es habe keine Reaktion auf die SCL-Anfrage gegeben, bedauerte Mixdorf. Einerseits fehlte dem Segelclub am vorigen Wochenende das Personal, andererseits auch die Qualität. "Da können wir mit dem Material unserer beiden Ixylons nicht mithalten."