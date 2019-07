30 Jahre nach dem Grenzöffnungs-Jubel

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Einen dicken Stapel Fotos hält Stadtarchivarin Jeanette Voigt in der Hand. Die Farben sind verblichen. Doch vom Glanzpapier strahlt noch immer die besondere Stimmung jenes Tages. Zu sehen ist der Jubel bei der Grenzöffnung zwischen Stolpe-Süd und Heiligensee am 13. Januar 1990. Die Bild-Zeitung hatte schon tags zuvor geschlagzeilt: "Oma Elfriede macht schon die Bockwurst heiß."

Voigt und ihre Kollegin Saskia Beyer fahnden in der Privatsammlung des Hennigsdorfers Andreas Skala nach Dokumenten, die die Ausstellung zum 30-jährigen Jubiläum der Heiligenseer Maueröffnung bereichern können. Dafür hat Skala, der laut Guinness-Buch der Rekorde die größte Polizeimützensammlung der Welt besitzt, einiges zu bieten. Der 46-Jährige holt ein großes Mauerstück aus der Vitrine, dessen Echtheit General François Cann, letzter Kommandant des französischen Sektors von Berlin, bescheinigt hat. Auch dessen Dienstmütze und den Stempel, der beim Passieren des Grenzübergangs Stolpe in die Pässe gedrückt wurde, kann er beisteuern.

Der Polizei ins Buch geschaut

Fast scheint es, als tue es Voigt leid, sich auf die Grenzöffnung an jenem 13. Januar konzentrieren zu müssen. Vielleicht aber finden dennoch einige von Skalas Dokumenten Eingang in die Ausstellung, mit denen die 29 Jahre erklärt werden, in denen ein Gang von Stolpe-Süd nach Heiligensee in den Tod führen konnte. Skala hat etwas bereitgelegt, was man auf den ersten Blick als dicken Schinken bezeichnen würde. "Tätigkeitsbuch" steht darauf. Zwischen den Buchdeckeln ist all das festgehalten, was zwischen 1958 und 1968 im Reinickendorfer Polizeirevier 298 zu notieren war. Zwar nehmen tollwütige Katzen oder das Überwachen der Rentenauszahlung den größten Raum ein, und manchmal passierte zwei Wochen auch gar nichts. Dokumentiert ist aber auch, dass am 4. April 1961 von der Hohen Neuendorfer Florastraße aus "ein Stacheldrahtzaun entfernt und durch einen Lattenzaun ersetzt wurde", wobei Westberliner Boden widerrechtlich betreten wurde. Im Oktober 1961 war der Familie eines Hohen Neuendorfer Arztes die Flucht gelungen. "Nach Durchschneiden des zweifachen Stacheldrahtzauns auf sowjetischem Gebiet mit dem eignen Pkw Octavia Super die Sowjetzone verlassen und sind nach Westberlin geflüchtet", lautet der Eintrag.

In einem Berliner Depot hütet der Sammler weitere Schätze, mit denen einst Touristen und Transitreisende schikaniert wurden. "Ich habe noch einen Rollspiegel für den Blick unters Auto", berichtet er. Dazu könnte auch das Bauchbüro passen, der tragbare Kofferschreibtisch eines Grenzers.

Besonders wertvoll für die Ausstellung dürfte der Band sein, in dem sich hunderte Zeitungsartikel befinden, die die einstige Reinickendorfer Bezirksbürgermeisterin Marlies Wanjura über die Grenzöffnungen im Norden sammelte. Darin zu finden ist das Statement von Roland Wesphal, Feuerwehr-Chef von Stolpe-Süd, der für die Grenzöffnung ankündigte: "Wenn’s irgendwo brennt, müssen die Kollegen aus Hennigsdorf ran. Wir sagen nämlich Prost."