Autofahrer kollidiert beinahe mit Lkw

MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) In falscher Richtung hat ein Autofahrer am Dienstagmorgen den Kreisverkehr zwischen Eisenhüttenstadt und Neuzelle befahren. Dabei kollidierte der Wagen fast mit einem Lastkraftwagen, teilte die Polizei mit.

Bei dem Ausweichmanöver wurden zwei Verkehrszeichen in Mitleidenschaft gezogen. Trotzdem soll der Pkw-Fahrer seinen Weg ohne Halt fortgesetzt haben. Es besteht der Verdacht der Unfallflucht. Laut Polizei blieb ein amtliches Kennzeichen am Ort des Geschehens zurück.

Jetzt prüfen die Beamten den Sachverhalt und werden sich das zu dem Kennzeichen gehörende Fahrzeug einmal genau ansehen, hieß es in der Pressemitteilung. Am Vormittag des Dienstags fanden dann Pflegearbeiten der Stadtwirtschaft an der bepflanzten Insel des Kreisverkehrs statt.