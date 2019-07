Acht Zugänge sind zu integrieren

Roland Möller

Neuruppin Neuruppin. Nach dem 4:1-Testspielsieg bei der SG Linum (Kreisliga) sah das neue Trainergespann der Unioner Landesklasse-Reserve Manfred Andriof/Steven Rogge zufrieden aus. "Es war ja einige Zugänge im Team, dafür sah es teilweise schon gut aus", fand Manfred Andriof, der in der Vorsaison noch die Landesklasse-Elf vom Lindower SV betreut hatte. Zusammen mit Steven Rogge will er Union Neuruppin II in der Kreisoberliga auf einen einstelligen Tabellenplatz führen.

"Ich wurde vor einiger Zeit gefragt, ob ich das zweite Team trainieren würde. Da ich aber selbst noch spielen will, habe ich gesagt, nur mit einem zweiten Mann. Und den haben wir gefunden", erklärte Rogge. "Wir haben ähnliche Spielvorstellungen, kommen gut miteinander klar", so Rogge. Wichtigste Aufgabe sei es zunächst, die Zugänge Niels Bormann, Georg Händel, Tom Pahl, Christian Berger. Stefan Bregulla, Tim Eigenberger, Robert Heibeck in die Mannschaft zu integrieren. "Die Neuen zu holen, war Schwerstarbeit, wir können kein Geld bieten, müssen andere Vorteile nutzen, wie die gute Vereinsarbeit oder das Mannschaftsklima. Wir sind froh, dass sich die Spieler für Union entschieden haben", erklärte Rogge. So steht den beiden ein großer Kader zur Verfügung, auf dem Papier sind es sogar 26 Spieler. "Darunter sind einige, die nur im Notfall helfen wollen", so Andriof, er rechnet mit 20 Spielern, genug für eine Saison. "Wir werden zufrieden sein, zu jedem Punktspiel 14 oder 15 Spieler zur Verfügung zu haben", so Rogge, der weiß nämlich, welche Probleme sich in einer Saison auftun können.

Neben dem konditionellen Anteil wird in diesen Wochen vor allem auf spielerische Aktionen Wert gelegt werden. Beim Test in Linum waren erste Ansätze davon zu sehen. "Wir agieren aber noch zu oft mit langen Bällen, spielerisch trauen wir uns zu wenig zu. Dazu müssen aber auch taktische Grundordnung und gewisse Automatismen trainiert werden", sagte Rogge. Bis zum Saisonstart sind es noch einige Wochen, bisher zögen alle Spieler super mit, da entwickle sich etwas, so Andriof. Die Mannschaft hat mit 24,6 Jahren ein niedriges Durchschnittsalter. Aber es sind auch erfahrene Kicker dabei, die die jüngeren führen sollen. "Wir wollen eine Entwicklung im Team und bei jedem Spieler sehen, aber es soll auch nicht der Spaß am Fußball zu kurz kommen", so Steven Rogge.rom