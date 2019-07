Ein munteres Toreschießen

Ingo Muhme

Britz Der erste Test für die Fortuna aus Britz endete sehr torreich und mit einer Niederlage. Ganze 17 Treffer fielen in 90 Minuten und in der Anzahl fast gleichmäßig verteilt. Die Angelegenheit hatte für die Gastgeber nur einen Makel, dass trotz einer klaren Führung die Partie noch aus der Hand gegeben wurde.

Zepernick war ohne Ersatzspieler und Neuzugänge angereist. Erschwerend für die Gäste kam noch hinzu, dass man am Vorabend ein Turnier bestritten hatte und die Beine besonders in der Anfangsphase eine gewisse Lähmung offenbarten. Fortuna hingegen war im Personalbestand etwas besser aufgestellt und hatte mit Paul Hagato Jung und Mattis Preuß zwei Ex-A-Jugendliche, und Stefan Schmude, vom Eberswalder SC gekommen, drei Neuzugänge im Aufgebot.

Freundschaftsspielatmosphäre

Die Partie vermittelte im ersten Durchgang Freundschaftsspielatmosphäre, in der beide Teams auf Augenhöhe agierten und Britz leichte Treffer erzielen dürfte. Bis zur 38. Minute hatten Felix Kasch (6.), Robert Samuel (23., 38.), Oliver Haase (29.) und Patrick Kirsten (31.) ihre Fortuna klar in Front geschossen. Einheit blieb aber nicht chancenlos und hatte mit Lesley Park bis zum Pausenpfiff den "Abschlusskönig ohne Fortune" in vorderster Front. Als dann alles mit einem Gäste-Debakel rechnete, erzielte Philip Opitz vorerst den Ehrentreffer, der letztendlich zum Startschuss einer Aufholjagd wurde. Noch mehr Nahrung für das Zepernicker selbstbewustsein war das Tor von Niklas Liebenthal, der den Ball durchgesteckt bekam und im Eins gegen Eins den Britzer Schlussmann Nico Saghy tunnelte (42.).

"Die beiden Tore haben uns wieder zurückgeholt. In der Halbzeit haben wir die Jungs nochmal eingenordet, wie man sieht, mit positivem Ergebnis", berichtete Einheit-Trainer Dirk Opitz mit breitem Grinsen kurz nach Spielschluss. Denn mit dem Wiederanpfiff wurde aus dem Freundschaftsspiel endlich ein Testspiel mit Ansätzen von Ernsthaftigkeit.

Viel Farbe im Spiel

Die Partie nahm nun Fahrt auf und gerade auf Britzer Seite zog die Zweikampfhärte an. Die Fehlerquote im individuellen Bereich, welche fast immer zu Toren führte, hatte auf beiden Seiten weiterhin Bestand. Lesley Park (48.) und Stefan Schulz (52.) erzielten die Gästetreffer drei und vier und schnupperten zu diesem Zeitpunkt schon an der Sensation. Doch Patrick Kirsten, mit sattem Schuss aus der zweiten Reihe, bereitete dem Treiben kurzzeitig ein Ende (62.). Zepernick ließ aber nicht locker. Latten- und Pfostentreffer und die zwei Treffer durch Philip Opitz brachten den zwischenzeitlich verdienten Ausgleich. Die Anstöße nach Torerzielung fanden kein Ende. So zog Fortuna mit dem 7:6 durch Felix Kasch (73.) und dem 8:6, erzielt von Christian Tobien (76.), wieder in Front und hatte nun die Siegerstraße klar vor Augen. Doch die Rechnung ging nicht auf, das muntere Tore schießen ging weiter, nur nicht für die Heimelf. So reihte sich Niklas Liebenthal (77.), Philip Opitz mit seinem vierten Treffer (87.) und Stefan Schulz, zum zweiten Mal, (89.) in die Torschützenliste ein.

"Ich bin sehr stolz auf meine Jungs, die Moral war einfach grandios", so ein glücklicher Dirk Opitz. Sein Gegenüber, Fortuna Coach Enrico Jürgens konnte sich nach Spielende auch ein leichtes Grinsen nicht verkneifen.

Zufriedenheit beim Gastgeber

"Das Ergebnis ist mir ehrlich egal. Dies war nach einer Woche Training, mit der ich sehr zufrieden bin, das erste Spiel. Die Jungs ziehen gut mit. Es haben aber auch noch einige Leute gefehlt. Die Erkenntnisse sind da und wir sehen, woran wir noch arbeiten müssen. An der taktischen Ausrichtung und an unserer Spielweise werden wir in der neuen Spielzeit nichts ändern, wir machen so weiter." Mit Ausblick auf die kommende Saison wolle man schon ein paar Plätze höher ankommen und der Staffelfavorit steht für den Trainer auch schon fest. "Joachimsthal, ganz klar!"