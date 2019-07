Boxer Güleryüz auch per Fuß geschickt

Volker Rudolph

Slubice Fußball-Landesklasse-Vertreter Blau-Weiss Markendorf hat auch sein zweites Testspiel gewonnen. Bei sehr hohen Temperaturen ging es nach dem Test am Mittwoch gegen Polonia Slubice (4:2) diesmal gegen den Aufsteiger in die Ostbrandenburgliga FC Lokomotive Frankfurt erneut in Slubice auf Rasen zur Sache. Es gab einen 2:1 (0:0)-Sieg für Blau-Weiss.

Auf beiden Seiten fehlten einige Spieler. So traten die Blau-Weissen mit nur einem Wechselspieler an. Trainer Denny Danowski weilt im verdienten Urlaub, sowie Michael Lange, Neuzugang Florian Schrape, Mateusz Nowaczewski, Lukas Herrmann und Olaf Neumann waren ebenfalls an diesem Tage verhindert.

Die Lok nimmt schnell Fahrt auf

In einem ausgeglichenen Spiel hatten beide Teams so ihre guten Phasen. Lok hatte gleich zu Beginn des Spieles einige gute Torchancen zur Führung und Blau-Weiss Markendorf gehörte dann die zweite Hälfte der 1. Halbzeit mit Chancen zur Führung.

Nach dem Wechsel besorgte Sascha Kloß das 1:0 nach Kopfballablage des Neumarkendorfers Tom Borchardt (54.). Danach hatte nun Lok seine beste Phase und kam in der 67. Minute folgerichtig durch Christopher Winter zum 1:1. Ansonsten waren die beiden Torleute die besten Akteure auf dem Platz.

Den Markendorfern merkte man zum Ende den Kräfteverschleiß deutlich an. Spätestens als Jason Hintze verletzt den Platz verlassen musste, kam Lok über schnelle Konter nochmals gefährlich vor das Markendorfer Gehäuse. Doch die Blau-Weissen zogen in der Schlussviertelstunde das Tempo an und ein sehenswerter Schuss aus 20 Metern vom Bundesliga-Boxer und Zugang Ceyhan Güleryüz brachte den 2:1-Siegtreffer (78.). Am Sonnabend spielt Blau-Weiss um den Aral-Cup in Eisenhüttenstadt.

Markendorf: Piotr Dmuchowski – Eric-Vincent Northe, Pascal Trampe, Randy Bresch, Jason Hintze, Tommy Klatt, Kamil Krzeptowski, Sascha Kloß, Tom Borchardt, Ceyhan Güleryüz, Nicky Wutzig, Eric Rose – Trainer: Matthias Wiegand