Testauftakt beim SV Eiche Groß Rietz

Hagen Bernard

Müllrose Am Dienstag vor einer Woche hat Fußball-Landesklasse-Vertreter Müllroser SV die Vorbereitung auf die kommende Saison aufgenommen. Am heutigen Mittwoch beim Mitte-Kreisligisten Eiche Groß Rietz bestreiten die weiterhin von Dirk Herrgoß trainierten Schlaubetaler ihr erstes Testspiel. "Durch die Neuen stehen mir mehr Spieler zur Verfügung. Im Schnitt haben wir 16 im Training. Damit bin ich zufrieden. So werden wir in Groß Rietz sechs Wechsler dabei haben", sagt Herrgoß. Derzeit ist niemand aus dem 24-köpfigen Kader verletzt.

Nachdem der 50-Jährige in der vergangenen Saison oft bangen musste, überhaupt eine spielfähige Elf aufs Feld zu schicken, scheint dieser Schwachpunkt behoben. Gekommen sind die beiden 21-jährigen Rückkehrer Nils und Julius Unglaube vom SV Altlüdersdorf II, der 30-jährige Philipp Schiller von Astoria Rießen, von Blau-Weiß Ziltendorf Peter-Felix Richter (30) und von Blau-Weiß Groß Lindow Jannik Krause (18) und Nick Murach (20). Nicht mehr dabei sind Max Herrmann (zu Grün-Weiß Rehfelde) und Tobias Karge, der wegen einer Knieverletzung seine Laufbahn beendete.

Vater-Sohn-Duell am Sonnabend

Am Sonnabend testet der MSV beim Kreisoberligisten Pneumant Fürstenwalde (14 Uhr), der ab dieser Saison von Herrgoß-Sohn Marvin trainiert wird. "Das ist für mich kein besonderes Duell. Bereits in der vergangenen Saison haben wir gegen Pneumant getestet, als Marvin dort noch nicht Trainer war. Ohnehin haben diese Testspiele für mich nur Trainingscharakter, im Training stecken wir deswegen nicht zurück", erklärt der MSV-Trainer. Am 30. Juli spielt der MSV ab 19 Uhr beim Landesligisten FSV Union Fürstenwalde II und am 2. August ab 18.30 Uhr beim Kreisoberligisten FC Union Frankfurt.