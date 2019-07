Saisonhöhepunkt an einem Montag

René Wernitz

Rathenow (MOZ) 27. Juli: Mit einem Heimspiel gegen den VfB Germania Halberstadt beginnt für den FSV Optik Rathenow die Saison 2019/2020. Genau ein Jahr ist es her, dass der FSV als Aufsteiger sein erstes Spiel in der Regionalliga Nordost bestritten hat. Vor 434 Zuschauern im Stadion Vogelgesang, etwas mehr hätten es durchaus sein können aus gegebenem Anlass, wurden die Spieler vom Optik-Nachwuchs aufs Feld geführt. An ihrer rechten Hand hatte ein Mädchen denjenigen, der schon fünf Minuten nach Anpfiff das erste Saisontor erzielte. Bei diesem 4:1-Sieg hatte Caner Özcin auch den Schlusspunkt gesetzt.

Insgesamt erzielte der Stürmer 12 Tore in der Saison, die nicht so lief, wie erhofft. Auf den Auftaktsieg folgten elf Spiele, aus denen nur ein mageres Pünktchen heraus sprang für die Rathenower. Die Rückrunde war dafür um so erfolgreicher. Doch reichte es am Ende nur für den vorletzten Platz in der Tabelle. Der Abstieg schien sicher, bis ein besser platzierter Verein, der FC Oberlausitz Neugersdorf, es vorzog, die Regionalliga zu verlassen. Der FSV Optik hat dadurch die Klasse gehalten, in der nun die gesamte märkische Elite vertreten ist.

Auch Drittliga-Absteiger FC Energie Cottbus spielt jetzt im deutschen Fußballnordosten. Optik-Coach Ingo Kahlisch ärgert sich, dass sein Ligahighlight der Hinrunde ein Spiel an einem Montagabend werden soll. Denn auf den 2. September, also unmittelbar nach dem Wahlsonntag, ist das Heimspiel des FSV Optik gegen den FC Energie gelegt worden. Als es im Mai zum Landespokalfinale kam, sahen das knapp 2.000 Zuschauer am Vogelgesang. Obgleich mit 0:1 unterlegen, wurde es ein FSV-Festival vor laufenden TV-Kameras - vor allem für die Stadt Rathenow, so Kahlisch. Hätten die Optiker gewonnen, würden sich in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals die Blicke von Millionen Fußballfreunden auf das westliche Havelland richten. Denn der märkische Landespokalsieger bekam den FC Bayern München zugelost.

Der neue Pokalwettbewerb in Brandenburg beginnt für die Havelländer beim Landesligisten FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03. Sie müssen in die Märkische Schweiz. Das Spiel findet am 10. August statt, zwischen dem 3. und dem 4. Regionalligaspieltag. Nach dem Saisonauftakt am kommenden Samstag, zu dem sehr wahrscheinlich wieder der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) im Stadion vertreten ist, geht es schon am Mittwoch in Berlin-Lichtenberg weiter. Am 3. August kommt die VSG Altglienicke.