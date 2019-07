Knirpsenhausen ist bald ganz groß

Mörtel anrühren: Uwe Arlt im Bad. In der Wand rechts, die mitten in dem Raum steht, sind schon die Wasseranschlüsse zu erkennen. © Foto: Joachim Eggers

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Im Bad an der Südseite des Gebäuderiegels müssen einige Wände noch gefliest und die Sanitäreinrichtungen montiert werden. Draußen macht ein Bagger Erdaushub. Aber im Inneren des vorderen Teils der Kita Knirpsenhausen sieht es schon sehr gut aus. Architekt Armin Fundheller ist optimistisch, dass er die Großbaustelle im September zu Ende bringt. Dann wird die Einrichtung eine eher riesige Kita, mit Platz für 265 Kinder.

Der DDR-Typenbau, der entstand, als das Wohngebiet Neu-Buchhorst Ende der 1970er Jahre aus dem Boden gestampft wurde, hat für Fundheller erneut seine Qualität und – im Wortsinn – seine Tragfähigkeit unter Beweis gestellt. Auch dank der Tatsache, dass seinerzeit eine Geschossdecke und nicht ein weniger belastbares Dach über den damaligen Eingeschosser gezogen wurde. Das machte es einfacher, das Gebäude aufzustocken.

Das ist in zwei Abschnitten geschehen, erst hinten, dann vorn. Jetzt sind die ehemaligen Balkone über den beiden Eingängen geschlossen und so in zusätzliche Fläche umgewandelt worden, wenn auch nicht in ganz vollwertige: Aus Brandschutzgründen darf in der Zone, die bisher die Loggien bildeten, nichts Brennbares stehen. Wer vom vorigen Sommer fertiggestellten Obergeschoss des rückwärtigen Teils durch den Verbinder ins vordere Obergeschoss läuft, bemerkt ein minimales Gefälle, einen Höhenunterschied. Ihn auszugleichen, wäre unverhältnismäßig teuer geworden.

Hundertundein Detail musste Fundheller beachten: Klemmschutz an den Türen, Stopper unter den Fenstern, die verhindern, dass Kinder sie ganz öffnen können, die Lüftung in den innenliegenden teils niedrigen Räumen, die Gitterabstände und die Breite der Treppenhäuser. Mit diesem Thema hatte Fundheller bei der ganz ähnlichen Erweiterung des Horts Koboldland schon ständig zu tun und hat auch diesmal erreicht, dass die Treppen, eigentlich zu schmal, akzeptiert werden. Am Dienstag war auch Brandschutz-Abnahme. Am Ende war es doch nicht so viel Wiederholung, sagt Fundheller.

Zwei Jahre Bauzeit

Im September soll das neue Geschoss in Nutzung gehen, dann können die Container auf dem Gelände abgebaut werden, in denen ein Teil der Kinder jetzt betreut wird. "Wir werden die provisorische Zufahrt noch richtig pflastern und als Aufstellfläche für die Feuerwehr herrichten", kündigt Fundheller an. Noch vor dem Herbst, schätzt er, ist die Baustelle insgesamt beendet – nach rund zwei Jahren.

Die Kosten des Großprojekts sind in der Bauzeit mächtig gestiegen, von 3,5 über 4,4 auf 4,8 Millionen Euro; das wurde im Herbst bekannt. Bei der Summe soll es bleiben. Für Bürgermeister Henryk Pilz steht die Sinnhaftigkeit der Baumaßnahme trotz der Kostensteigerung außer Frage. Erstens braucht die Stadt die Kita-Plätze jetzt, und zweitens, sagt er: "Wenn wir sie eines Tages doch nicht mehr brauchen, geben wir bestimmt nicht diese Einrichtung auf."

Viel eher käme dafür die Einrichtung in der Scharnweberstraße in Frage, die in einem umgebauten Wohnhaus untergebracht ist. Die Frage werde sich aber auf absehbare Zeit gar nicht stellen. Bezogen auf den Quadratmeterpreis, rechnet Fundheller vor, habe die Erweiterung halb so viel gekostet wie ein Neubau.