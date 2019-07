Vier Monate fürs Fahren ohne Schein

Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Richterin Martina Koch vom Frankfurter Amtsgericht und der Angeklagte Lars N. kennen sich seit Langem. N. kam in seinem Leben schon häufig mit dem Gesetz in Konflikt: Drogen, Körperverletzung, Raub, Erpressung, Trunkenheit am Steuer – 21 Einträge zählt sein Vorstrafenregister seit 1991. Nun sitzt N., Jahrgang 1975, wieder bei der Richterin. Wegen eines vergleichsweise kleinen Delikts: Er ist Auto gefahren – ohne Führerschein. Und er stand unter Bewährung.

"Ich habe Mist gebaut", sagt N. zu Beginn der Verhandlung. Fast genau ein Jahr ist es her, dass die Richterin N. wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten auf Bewährung verurteilte. Doch er hat sich nicht einmal bei der Bewährungshelferin gemeldet, wie es ihm Koch auferlegt hatte. Hat Termine versäumt. Erst, als er zur Anhörung ins Gericht bestellt wurde, erschien N. Aber die Sache mit dem Fahren ohne Führerschein verschwieg er der Richterin. Diese verpackt ihre Enttäuschung in Reserviertheit, N. schämt sich. "Ich wollte Sie anrufen", sagt er kleinlaut. "Und warum haben sie es nicht getan?", fragt sie vorwurfsvoll. Erklären kann N. das nicht.

Die Richterin bemerkt gleichwohl N.s Einsicht. "Ich kenne Sie auch anders, nämlich abstreitend." Es hat sich einiges verändert in N.s Leben seit dem letzten Urteil. Er hat ein Kind, nicht das erste, aber das erste, um das er sich kümmert. Die Mutter, N.s damalige Lebensgefährtin, war bei der Geburt positiv auf Opiate getestet worden. Deswegen betreut N., der nach eigenen Angaben clean ist, nun das acht Monate alte Mädchen. Er tue dies liebevoll und weitgehend selbstständig, sagt N.s Familienhelfer aus.

Ohne Führerschein erwischt wurde er am 31. Januar. Er habe einen Jugendamtstermin mit der Kleinen gehabt, war spät dran, erklärt N.. Er habe das Auto sofort verkauft, nachdem er erwischt wurde. "Denken Sie an mein Kind", bittet N. die Richterin. Denn was würde aus dem Mädchen, wenn der Vater erneut ins Gefängnis muss? "Ich finde es gut, dass Sie sich um das Kind kümmern", sagt die Richterin. "Doch wann haben Sie an Ihr Kind gedacht, als Sie unerlaubt Auto gefahren sind – und zwar mit dem Kind?" Hätte sich N. früher bei ihr wegen des Bewährungsbruchs gemeldet, hätte sie vielleicht ein Auge zugedrückt, begründet Koch. So aber hielt sie eine viermonatige Gefängnisstrafe, wie vom Staatsanwalt gefordert, für angemessen.