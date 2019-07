Die Uckermark im Herzen

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, vor allem als Verbindung des ländlichen Raums zwischen den Großstädten Berlin und Stettin, mehr Ausbildung und bessere Ausstattung der Polizei und mehr Fachlehrer statt Quereinsteiger in Schulen und Ansiedlung von Fachärzten, vor allem Kinderärzten, das sind Schwerpunkte, für die sich Andreas Meyer als Landtagsabgeordneter für die Region Prenzlau und Angermünde stark machen möchte. Der Fahrschullehrer aus Prenzlau kennt die Uckermark wie seine Westentasche, ist hier geboren und schon seit vielen Jahren in der SVV Prenzlau und im Kreistag politisch aktiv. Nun will er die Interessen der Uckermark auch im Landtag vertreten und ist in seinem Wahlkreis unterwegs, um mit Wählern vor Ort zu sprechen. Unterstützt wird er dabei von Jens Koeppen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete ist in der Region schon gut bekannt und sieht wie Andreas Meyer die noch engere Verzahnung von Kommunal-, Landes-, Bundes- und EU-Politik als wichtige Aufgabe der Politiker vor Ort an. Dass die Tour in Angermünde startete, war für die CDU-Politiker ein Signal, die Stadt als Mittelzentrum weiter zu unterstützen. "Angermünde erfüllt wichtige Umlandfunktionen", so Koeppen.