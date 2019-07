Drei Triebwagen sind ausgefallen

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) hat am Dienstag die Gründe für die Zugausfälle auf den Linien RB 36 von Frankfurt nach Königs Wusterhausen und RB 35 (Fürstenwalde - Bad Saarow) benannt. Demnach waren drei der auf der RB36 eingesetzten Triebwagen ausgefallen. Ein Triebwagen sei in Storkow mit Flaschen beworfen worden, wodurch eine Scheibe beschädigt wurde. Ein Triebwagen sei zudem zwischen Helenesee und Müllrose auf einen Baum gefahren, der ins Gleisbett gefallen war. Dadurch sei die Frontscheibe des Triebwagens geborsten. Die Fahrzeuge mussten in eine Werkstatt gebracht werden. Am Montag hat die NEB einen Schienenersatzverkehr zwischen Fürstenwalde und Bad Saarow eingerichtet, um die Triebwagen zwischen Frankfurt und KW einsetzen zu können. Heute soll auf beiden Linien der Verkehr wieder nach Fahrplan laufen.

Einschränkungen wird es aber noch einmal vom 28. bis 31. Juli geben. Dann wird ab 20 Uhr, am 31. Juli ab 8 Uhr, wegen Bauarbeiten an der Strecke im Auftrag der Deutschen Bahn zwischen Müllrose und Frankfurt ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.