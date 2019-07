Manege frei für Circus Probst

Christina Sleziona

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wenn Artisten durch die Luft wirbeln, das Hochseil zur Spielwiese wird und Pferde Kunststücke vorführen, dann ist wohl wieder einmal Zirkus angesagt: Am Mittwoch und Donnerstag führt der deutschlandweit bekannte Circus Probst sein Programm "Fantastico" in Eisenhüttenstadt auf.

Dann will das Ensemble gemeinsam mit den Eisenhüttenstädtern das 250-jährige Jubiläum des klassischen Zirkus feiern. Ihr Zelt aufgeschlagen haben die Mitarbeiter bereits am Dienstag. Etwa 150 Jahre ist die Familie Probst schon selbst mit ihrem Zirkus in ganz Deutschland unterwegs. Für die Aufführungen in Eisenhüttenstadt ist das Ensemble mit 70 Lastern angereist, in denen neben den Stahlkonstruktionen für die Manege auch 60 Mitarbeiter wie 50 Tiere Platz fanden.

Ein Leben außerhalb des Wohnmobils kann sich Sonja Pro­­­bst, Zirkusleiterin in der vierten Generation, nicht vorstellen. Sie ist wie ihre Geschwister mit dem Zirkus aufgewachsen und findet vor allem die Vielfältigkeit der Arbeit faszinierend. "Ich liebe es, durch Deutschland zu reisen. Man lernt die unterschiedlichsten Leute und Nationalitäten kennen und hat viel mit Tieren zu tun", erzählt die Zirkusleiterin.

Auch die nächste Generation wird schon auf das Zirkusleben vorbereitet. Sonja Probst Nichte Celina ist gerade einmal fünf Jahre alt und erhält bereits Training in Artistik. Nächstes Jahr wird sie in die Zirkusschule gehen. Ob sie danach weiterhin beim Zirkus bleibt, sei aber ihre freie Entscheidung, betont Mutter Stephanie Probst.

Die 32-Jährige ist Tiertrainerin und zeigt, welche fremdländischen Tiere sich in den Ställen hinterm Zirkuszelt verbergen: Ungarische Steppenrinder, Watussirinder, Dromedare, Emus, Kamele, Lamas und Zebras und Pferde sind hier untergebracht. Vor fremden Menschen fürchten sich die Tiere schon lange nicht mehr. Sie bleiben zahm und wollen sogar geschmust werden.

Tiere fühlen sich wohl

Der größte Exot ist aber Jambo. Der junge Zebroid ist eine Mischung aus Zebra und Shetlandpony und ist in dieser Konstellation einzigartig. Geboren wurde Jambo hier im Zirkus. Dass der Beruf einen negativen Ruf für Tierquälerei erfährt, kann Sonja Probst überhaupt nicht nachvollziehen. "Wenn sich die Tiere nicht wohlfühlen würden, würden sie sich auch nicht vermehren", ist sie überzeugt.

Nicht nur die Tiere kommen aus unterschiedlichen Ländern, auch die Artisten formieren sich im Circus Probst immer wieder neu. Das neue Programm wird gemeinsam mit Artisten aus Moldawien, Russland, Frankreich und der Ukraine aufgeführt. Mit internationalen Künstlern zusammen zu arbeiten ist für Sonja Probst immer wieder eine Freude und sie hofft, dass auch viele Eisenhüttenstädter Lust haben, die Artisten einmal live zu erleben. "Wir werden eine bunte Mischung aus Komik, Artistik und Tierdressur vorführen, die jede Altersgruppe erreicht", sagt die Zirkusleiterin.

Circus Probst tritt am Mittwoch um 16 und 19.30 Uhr und am Donnerstag um 16 Uhr auf dem Inselvorplatz auf.