Maritimes zur Feinkost

Neuenhagen Die "Dienstagsmaler" zeigen gegenwärtig einen Ausschnitt ihrer Arbeiten im Feinkostladen "Viticula" in der Rudolf-Breitscheid-Allee. Zu sehen sind Landschaften, Maritimes und verschiedene Tiere – alle in Aquarell. "Wir bereiten uns gegenwärtig auf eine größere Ausstellung im Oktober in Strausberg vor. Aber zuvor sind wir dem Angebot von Herrn Spieler, hier im ‚Viticula‘ eine kleine Auswahl zu präsentieren, sehr gern nachgekommen", sagte Angelika Vogel. Es ist bereits die zweite kleine Schau, die die Hobbymaler dort präsentieren.

Angelika Vogel leitet seit rund zwei Jahren die Gruppe der "Dienstagsmaler". "Wir alle sind Hobbymaler, die sich jeden Dienstag im Haus der Senioren mit der Aquarellmalerei befassen", erläutert Angelika Vogel. Die vor allem illustre Damenschar erprobt und verfeinert dabei ihre Fertigkeiten. "An dieser Stelle möchten wir uns gern beim Team vom Haus der Senioren bedanken, das uns allwöchentlich ein guter Gastgeber ist", sagt die Zirkelleiterin. Die Aquarelle der "Dienstagsmaler" sind nun bis in den August hinein im "Viticula" zu sehen.