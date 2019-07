Gut gewappnet für die Schule

Annemarie Diehr, Jana Reimann-Grohs

Fürstenwalde (MOZ) Der große Ansturm kommt erst noch. "Am ersten Schultag, wenn klar ist, was den Kindern fehlt, und sie ihre Bücher einschlagen lassen wollen, stehen die Kunden Schlange bis auf die Straße", weiß Jacqueline Kutschinski. Im Schreibwarenladen McPaper in der Fürstenwalder Eisenbahnstraße verkauft sie Füller und Schreibblocks, Hausaufgabenhefte und Radiergummis.

Jetzt, zwei Wochen vor Schulbeginn, würden die Leute anfangen, sich mit Schreibmaterialien einzudecken. Zwischen 40 und 50 Euro, schätzt sie, geben Eltern dafür aus. "Die Größeren brauchen weniger, aber bei den Kleinen sind die Kosten schon intensiv, weil viele Lehrer spezielle Wünsche haben."

Die kennt auch eine Fürstenwalderin, die am Dienstag Blöcke, Umschläge und ein Hausaufgabenheft für rund 16 Euro im Schreibwarenladen einkauft. Rund 60 Euro, sagt sie, werde sie für das Schulzubehör ihrer beiden Kinder insgesamt ausgeben. "Ich fand die Listen mit den Vorgaben der Lehrer immer ganz hilfreich", sagt sie. Allerdings gebe es die nur bis zur 4. Klasse; ihr Sohn gehe jetzt aufs Gymnasium, ihre Tochter in die 5. Klasse.

Kinder achten meist auf Motive

Wer beim Kauf sparen will, für den halten Schreibwarenläden, Drogerie- und Supermärkte Rabattaktionen bereit. Der Haushalts-Discounter Mäc-Geiz wirbt ebenfalls mit günstigen Preisen. Tatsächlich kosten etwa Ringblöcke dort weniger als im Fachgeschäft. In einer der Regalreihen greift die achtjährige Theresa zu einem Zirkel-Set mit grünen Details. "Der gefällt mir", sagt sie zu ihrer Oma. Die hält schon eine Reihe verschiedenfarbiger Schnellhefter in der Hand. Es komme einiges zusammen, sagt Ute Gugolin über die Ausgaben für Schulbedarf und -bücher. "Es gibt auch den Druck, mit den anderen mitzuhalten. Die Kinder vergleichen sich ja", nennt sie einen Grund dafür, dass Schüler bei der Wahl ihrer Schreibmaterialien bestimme Vorstellungen von deren Aussehen haben.

Auch einen neuen Schulranzen braucht Enkelin Theresa. "Das soll so einer sein, wie ihn die Größeren tragen", sagt sie. Andere wünschen sich Superhelden oder Prinzessinnen – die Auswahl an Schulranzen ist, was Farben und Motive betrifft, riesig. "Wir haben nicht mehr so viele Modelle, immer mehr Eltern kaufen im Internet", sagt McPaper-Mitarbeiterin Jacqueline Kutschinski.

Eltern setzen auf Ergonomie

Im Taschengeschäft Moses schauten schon vor einigen Wochen die ersten Eltern mit Kindern zum Schulmappen-Aufprobieren vorbei. Erst am Dienstag hat Ilona Busse einen Marken-Rucksack für die Schule verkauft. Zuvor stieg die Nachfrage deutlich mit Ferienbeginn. Um den Wünschen zu entsprechen, musste das Geschäft Vorbestellungen aufnehmen und liefert nach. Eltern investieren in Markenprodukte, weil diese besonders rückenschonend geformt sind und länger halten, weiß die Verkäuferin. Manche wollen sich einfach nur beraten lassen, bevor sie dann doch im Internet bestellen. Das letzte Wort habe in jedem Fall der Nachwuchs: nämlich bei der Farbwahl.