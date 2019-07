Garagen in Schwedt heiß begehrt

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) In Schwedt gibt es 19 Garagenvereine. Einer davon ist der Verein Marchlewskiring. Er besteht seit 25 Jahren. Doch seine Geschichte reicht bis in die 1960er-Jahre zurück. Damals wurden auf Gartenland am Stadtrand von Schwedt die ersten Garagen in Feierabendarbeit errichtet.

Zum Verein am Marchlewskiring gehören 521 Garagen. Auf so einem Hof gibt es immer was zu tun. Keiner weiß das besser als Volker Strzelczyk. Er ist seit23 Jahren Vereinsvorsitzender und manchmal den ganzen Tag auf dem Gelände. "Wir haben hier keinen Leerstand. In Schwedt werden Garagen gesucht, und unsere hier sind sehr begehrt", sagt Volker Strzelczyk.

Pro Jahr 25 Besitzerwechsel

Er erinnert sich noch daran, wie der Verein im Dezember 1993 gegründet wurde. Da saßen mehr als 200 Garagenbesitzer in der Sporthalle Dreiklang auf Holzbänken und haben über den Zusammenschluss beraten. Ein Verein war damals noch etwas Ungewöhnliches. Kaum einer wusste, wie das funktionieren sollte. Zu den zehn Gründungsmitgliedern zählte auch Volker Strzelczyk.

Nach der Vereinsgründung gingen die Probleme erst richtig los. Einbrüche häuften sich, denn es gab noch keine Toranlage. Die Garagenwände waren einst aus der 2. und 3. Wahl des Schwedter Plattenwerkes errichtet worden. Allmählich wurden die Dächer undicht. Außerdem hatten Besitzer, die wegen der Arbeit in den Westen gezogen waren, ihre Garagen einfach leer stehen lassen. Zu ihnen musste mühsam Kontakt aufgenommen werden zur Klärung des Eigentums. Heute ist längst alles geregelt.

Die Garagenbesitzer finden hier nicht nur komfortable Bedingungen für ein sicheres Abstellen ihrer Fahrzeuge vor. Der Verein hat die Abläufe gut organisiert. Es gibt einen Hofwart auf Minijob-Basis, einen großen Staubsauger und einen Waschplatz mit Ölabscheider. 16 000 Euro hat der gekostet. Der Verein hat Jahre gebraucht, um ihn abzuzahlen.

Pro Jahr gibt es rund 25 Besitzerwechsel. Der Vorstand führt darüber genauso Buch wie über Investitionen und über Kontakte zur Stadt, auf deren Grundstück die Garagen stehen. Die Sicherheitsanlage mit elektrisch betriebenem Tor hat sich der Verein selbst angeschafft. Sie wird einmal im Quartal von einer Fachfirma gewartet.

Alle fünf Jahre findet eine große Betriebssicherheitsprüfung des Hofes statt. Dabei wird auch die Elektrik in den Garagen kontrolliert und dem Vorstand fällt in manchen das Gerümpel auf. "Wir wollen, dass die Garagen nur zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt werden. Die Stadt hat uns Hilfe zugesagt bei solchen Müllgaragen. Schließlich stehen sie auf städtischem Grund und Boden", sagt Volker Strzelczyk, dem die Werterhaltung der Garagentore genauso am Herzen liegt, wie der Kronenschnitt benachbarter Bäume. Äste und nasses Laub hatten Dächer beschädigt. Immer ist etwas zu organisieren.