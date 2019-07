Züchter wetteifern um Pokale

Dietmar Puttins

Ziltendorf (MOZ) Zucht-Häsinnen und -Rammler stehen an diesem Wochenende, 27./28. Juli, im Fokus der 28. Kreisjungtierschau in Ziltendorf. 30 Züchter aus der Region zeigen 202 Rassekaninchen in der Turnhalle der Grundschule, Gubener Straße 33. Gastgeber ist der Kleintierzüchterverein D787 Ziltendorf Oderstrand, der für Kinder einen Streichelzoo organisiert. Wer vorbei schauen möchte: Der Eintritt beträgt zwei Euro, Rentner und Kinder zahlen einen Euro.

Die Kaninchen hoppeln am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr. Am Sonntag geht es um 10 Uhr weiter. Ende der Schau ist ab 13.30 Uhr mit der Preisverleihung: Juroren bewerten die Zuchttiere aus 15 mittelgroßen, zehn kleinen Rassen sowie zwei Rassen Farbenzwerge. Die Pokale dazu vergeben das Landratsamt, das Amt Brieskow-Finkenheerd, die Gemeinde Ziltendorf, die Tierarztpraxis Beierlein und der Landesverband Jugend im Kreisverband der Kaninchenzüchter.

"Die Preisrichter werden die Tiere nach Gewicht, Unter- und Deckhaare, Gesamtkörperbau, Zahnstellung und Pflegezustand beurteilen", erläutert Vereins-Schriftführer und Zuchtbuchführer Klaus Koy (78). Der Stahlschiffbau-Ingenieur, der zuletzt mehr als 30 Jahre als Bauleiter in der Firma Rohrleitungsbau Ludwigfelde (heute: Rohrleitungsbau Wildau) arbeitete, hat sich seit 1974 auf die Zucht der Rasse Alaska spezialisiert. Er wird bei der Tierschau acht Exemplare ins Rennen schicken.

Ehefrau Sabine Koy (75) unterstützt ihren Mann bei seinem Hobby und der Tierschau-Organisation. Die Diplom-Betriebswirtschaftlerin gehörte 17 Jahre lang der Gemeindevertretung Ziltendorf an und bekleidete bis zur Kommunalwahl im Mai 2019 sieben Jahre lang das Amt der Vize-Bürgermeisterin. In dieser Zeit leitete sie den Finanzausschuss und war Mitglied im Amtsausschuss.

Spitzen-Rammler leben länger

"Eine Häsin bringt pro Wurf sechs bis neun Jungtiere zur Welt", klärt Klaus Koy auf. In der Regel werden Zuchtkaninchen zwei Jahre alt. "Aber so ein erfolgreicher Alaska-Zuchtrammler lebt fünf Jahre", erläutert er. Was zu der Frage führt, wie oft eine Häsin entbindet? Ein delikates Thema. Klaus Koy diplomatisch: "Die Tiere sind nur zeitweise zusammen." Grund: Der Fortpflanzungstrieb ist so stark, dass kein Artgenosse vor einem Zucht-Rammler sicher ist.

Seine Ehefrau verdeutlicht das mit einer Anekdote: "Vor zehn Jahren brachten wir einer Bekannten in Nürnberg eine Häsin und einen Rammler mit. Sie wollte die Tiere verschenken, aber der Empfänger war nicht daheim. Wir besorgten Umzugskartons, trennten so die Kaninchen, doch an Schlaf war nachts nicht zu denken." Der Rammler war außer Rand und Band. Klebeband am Karton war für ihn kein Hindernis. Er drang durch die Pappwände und bis zum frühen Morgen nahm das Schicksal seinen Lauf. Sabine Koy seufzt: "Der Häsin ging es gut, aber der Rammler war tot."