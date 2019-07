Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Die nächsten Aktionen des Blutspendedienstes Nord-Ost des Deutschen Roten Kreuzes finden am Donnerstag in Fürstenwalde und am Freitag in Erkner statt.

In Fürstenwalde können Freiwillige zwischen 18 und 72 Jahren in der Feuerwache, Frankfurter Straße 68, spenden. Von 9 bis 12 Uhr ist das DRK vor Ort. In Erkner finden die Blutentnahmen von 15.30 Uhr bis 19 Uhr in der Stadthalle statt. Spender werden gebeten, ihren Personalausweis mitzubringen.