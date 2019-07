Es swingt auf der Vintage-Oder

Viktoria Waldvogel

Frankfurt (Oder) Für die Insel Ziegenwerder eher ungewöhnlich zierten Wimpel-Girlanden, Luftballons und Lichterketten aus Retro-Glühbirnen den Platz am Inselbiergarten. Damen in schicken Vintagekleidern, Herren mit Hosenträgern, Fliege und Schiebermütze. Was an ein Filmset der 30er-Jahre mit aufwendig gestylten Statisten erinnert, ist eine Veranstaltungsreihe, die in Frankfurt ein regelrechtes Swing-Fieber ausgelöst hat. "Swing ist wieder im Kommen", sagt Ronald Benke, der für die Technik verantwortlich war. Bei der ersten Swingnacht der vierteiligen Veranstaltungsreihe soll die Teilnehmerzahl überschaubar gewesen sein. "Bei der zweiten Tanznacht waren es schon 60 Leute. Vorige Woche 120 und heute habe ich schon mehr als 220 gezählt!", freut sich Benke.

Olena Kulygina, die Hauptorganisatorin, wollte schon immer ein Tanzprojekt in Frankfurt verwirklichen. Es sollte etwas Interaktives sein, um das Mitei-nander zu fördern, und im Freien stattfinden können. "Swing hat viele Facetten. Es ist locker, einfach zu lernen und verbreitet eine Menge Freude in der Gruppe", erklärt sie ihre finale Wahl. Die Organisatorin arbeitet im Büro für internationale Angelegenheiten der Viadrina und realisierte das Projekt mit acht anderen Helfern auf ehrenamtlicher Basis mit der Unterstützung des Vereins "Doppelstadtkultur". Die Swing-Tanznächte fanden am Universitätsplatz und auf dem Ziegenwerder statt. Die Veranstaltungsreihe begann jeweils mit einem einstündigen Crashkurs, um die Grundschritte zu erlernen. Die Tanzlehrer Iryna Tkachivska und Oliver Fuhrmann holten mit ihrem ansteckenden Enthusiasmus auch den Tanzmuffel in der letzten Reihe ab. Auf ihr Zeichen wurde abgeklatscht und Tanzpartner getauscht. Dies sorgte dafür, dass Jung und Alt wie auch Anfänger und Fortgeschrittene bunt gemischt miteinander tanzten. Am letzten Abend begeisterte die Band "Open Swing Orchestra" mit authentischer Swing Live-Musik. Bis in die späten Abendstunden wirbelten Tanzpaare ausgelassen über den Platz. Zwischendurch gab es immer wieder die Möglichkeit, hinter den Tanzlehrern formatiert einige Schrittfolgen nachzutanzen oder zu improvisieren. So war der Spaß für alle – auch ohne festen Tanzpartner – garantiert. "Diese Abende bringen Leben nach Frankfurt. Man tanzt, redet und lacht. Sowas gelingt nicht oft", sind sich Tanzpaar Adrianna Rosa und Piotr Zarzycki einig. Auch die 54-jährige Frankfurterin Katrin Jahn hat sich vom Swingfieber anstecken lassen: "Es bewegt sich etwas, das ist toll. Hier sind Frankfurter und die Uni – eine gute Mischung aus verschiedenen Menschen."

Bewegtes Frankfurt

Paula Fischer, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig war, ist zufrieden, dass die Werbung so gut gefruchtet hat und viele das Tanzangebot wahrnahmen. Dass Mundpropaganda immer noch funktioniert und eines der altbewährtesten Werbemittel ist, bewies Stefan Hoffmann aus Jacobsdorf, der über Umwege von dem Event erfuhr: "Die Freundin meiner Frau erzählte uns davon. Nun sind wir schon zum zweiten Mal hier und es macht einfach Spaß. Es ist ungezwungen und jeder tanzt wie er will und kann."

Die meisten Gäste fänden es sehr schade, dass die Swingreihe so ein frühes Ende nehme, erzählt Olena Kulygina. Jedoch habe die Finanzierung für mehr als vier Termine nicht gereicht. "Ich wollte Frankfurt beleben und hätte niemals erwartet, dass es so gut ankommen würde", blickt sie zurück. Im nächsten Jahr soll es eine Fortsetzung der Veranstaltungsreihe geben.