Mobil für gutes Klima

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Strampeln für den Klimaschutz, das steckt hinter der Initiative des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin. Im Rahmen des Klima-Projektes ZENAPA sollen mehr Menschen motiviert werden, vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen. Doch statt sich abzustrampeln wollen die ZENAPA-Partner eine Kampagne für E-Bikes starten. ZENAPA steht für "Zero Emission Nature Protected Areas", also auf deutsch für emissionsfreie Großschutzgebiete. Ziel des EU-Projektes ist es, Synergien zwischen Natur- und Klimaschutz sowie Wirtschaft in Großschutzgebieten herzustellen. Dafür leistet sich die Biosphäre einen Klimamanager. Frieder Mundt ist für die achtjährige Projekt-Laufzeit Koordinator und Motor. Er berät Kommunen und Unternehmen, welche klima­freundliche Lösungen es gibt, knüpft Netzwerke, engagiert sich in der Klimaschutzbildung für Kids, zum Beispiel bei der ersten Kinder-Klimaschutzkonferenz, entwickelt konkrete Projekte und Maßnahmen und unterstützt bei der Fördermittelakquise.

Viele Ideen für Mobilität

Die neue Mobilitätskampagne, Fahrrad statt Auto, ist ein aktuelles Beispiel dafür. "Unter dem Motto "Elektrisiert ins Grüne" wollen das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und der Naturpark Barnim gemeinsam einladen, die faszinierende Landschaft mit ihren Wäldern, glasklaren Seen, verwunschenen Mooren, weiten Feldern und urigen Dörfern mit dem Rad oder E-Bike zu erkunden. "Es geht darum, die Menschen zu motivieren, auch mal das Auto stehen zu lassen und dafür das E-Bike als mobile, klimafreundliche Alternative auszuprobieren", sagt Klimamanager Frieder Mundt, der dafür nicht nur Ausflügler, sondern auch Pendler, Menschen mit Gepäck oder eingeschränkter Mobilität gewinnen möchte.

Als Partner wurden einheimische Fahrradhändler und -verleiher ins Boot geholt. Als Anreiz, für Ausflüge, den Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen vom Auto aufs E-Bike umzusteigen, locken neben dem aktiven Beitrag zum Klimaschutz auch Vergünstigungen beim Kauf und Service bei Fahrradhändlern sowie ein Preisausschreiben mit attraktiven Preisen. "Wir wollen damit nicht nur Touristen, sondern vor allem die einheimische Bevölkerung ansprechen und die regionale Wirtschaft ankurbeln", sagt Frieder Mundt. 13 Fahrradhändler in Uckermark, Barnim, Märkisch-Oderland und Berlin machen mit. Bis Ende September läuft die Aktion. Dann startet die nächste. "Wir wollen eine Kampagne mit Gastronomen und Hoteliers starten, E-Ladestationen für ihre Gäste zu installieren, und sie dazu rundum beraten. Sie können damit ganz neue Zielgruppen ansprechen", kündigt Frieder Mundt an.