Wolfgang Gumprich

Gransee Nichts geht mehr auf der Rudolf-Breitscheid-Straße, Höhe Kirchgasse. Seit Dienstag wird die Hauptverkehrsader durch Gransee wegen Bauarbeiten in der Kirchgasse bis zum 4. August komplett für den Autoverkehr gesperrt, für Fußgänger wurde eine kleine Gasse an der Baustelle entlang frei gelassen.

Damit nicht genug: Vom 12. August bis zum 14. September wird die Baustraße komplett für den Autoverkehr ebenfalls wegen Bauarbeiten gesperrt. Dies teilt die Verwaltung mit. Die Umleitungen, so die Verwaltung weiter, erfolgen über die anliegenden Nebenstraßen und werden ausgeschildert. Am Dienstag fingen die Bauarbeiter an, die Spundwände für ihren Tiefbau-Einsatz in der Kirchgasse herzurichten.