Im Wohnzimmer: Da hielt Thomas Mees (mit Mütze) bei einer Sonderführung einen Vortrag über das Leben von Hans Fallada in Neuenhagen. Lutz Henske las anschließend aus dem Buch "Heut bei uns zu Haus" eine Passage vor. © Foto: Gerd Markert

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Wenn am 8. September bundesweit zum Tag des offenen Denkmals eingeladen wird, ist Neuenhagen wie immer mit dabei. Dieses Mal mit einer Besonderheit. Das Team um Stefanie Reich von der Anna-Ditzen-Bibliothek öffnet am 8. September die künftige Fallada-Gedenkstätte. Ab 15 Uhr gibt es dort eine Lesung aus Hans Falladas Buch "Heute bei uns zu Haus". Und die, die da kommen werden, geplant ist auch ein Sammeltassen-Café aus bereits der Bibliothek gespendeten Sammeltassen, haben vielleicht genau so ein Gänsehaut-Gefühl, wie elf Gäste, die vor Kurzem eine Sonderführung samt Lesung im Fallada-Ring 10 erleben durften.

Der 80 Jahre alte in Neuenhagen lebende Hans Günter Becher war Gastgeber seiner Abiturklasse, mit der er 1957 in Gerstungen die Reifeprüfung ablegte. Und als besonderen Höhepunkt hatte er das Bibliotheks-Team gefragt, ob es möglich sei, das Haus zu besichtigen.

Welterfolg geschrieben

Mitarbeiter und Fallada-Kenner Thomas Mees, Grammophon-Besitzer Lutz Henske und Raja Bünger vom gleichnamigen Neuenhagener Buchladen waren gern bereit. Und so wohnte die betagte Gästeschar einer Weltpremiere bei, als Henske die Schallplatte mit den Comedian Harmonists auflegte. Darauf zu hören die von den Nazis verbotene und nie genutzte Titelmusik zu "Kleiner Mann – was nun?", dem Welterfolg von Hans Fallada mit bürgerlichem Namen Rudolf Ditzen. Entstanden ist dieses Werk, erfuhren die Gäste, innerhalb von nur vier Monaten in der oberen Etage des winzigen Reihenhauses mit dem ebenso winzigen Garten.

Für Ditzen, seine Frau Anna und Sohn Ulrich war es das Paradies. Das belegte Thomas Mees anhand zahlreicher Fotos, die wunderbar ergänzt wurden durch Falladas Buch "Heute bei uns zu Haus", aus dem Lutz Henske eine längere Passage vortrug. Und so konnten die Gäste gedanklich mit Fallada, der seinen Sohn, Murkel genannt, im Kinderwagen schob, durch Neuenhagen marschieren. Vorbei an Kolonialwarenhändler Möser, über Feldwege, durch neu gepflanzte Alleen, heute mit großen Bäumen bewachsen. Sie erfuhren, wie aus den Handkofferbesitzern Grundstückseigentümer wurden, die in Altenhagen, wie dieser Bereich von Fallada benannt wird, glücklich lebten. Durch einen literarischen Erfolg kam Geld ins Haus und konnte sich die junge Familie erstmals allerlei anschaffen. Es war eine schöne, eine harmonische Zeit. Bis zu dem Zeitpunkt, als das viele Geld Hans Fallada zu Kopf stieg und er anfing, sich der Trunksucht hinzugeben.

Wer bei einer ähnlichen Lesung dabei sein möchte, neugierig ist, wie klein das große Glück der jungen Familie wirkt, wer noch so einen Hauch Fallada haben möchte, der sollte den 8. September nicht verpassen.

Denn ehe aus dem derzeit leeren Haus mit den originalen Fenstern, Fußböden und Türen die Fallada-Gedenkstätte wird, dauert es noch ein bisschen. Stefanie Reich und ihr Team erwarten in der kommenden Woche die Präsentation eines beauftragten Grafik- und Designbüros über die Innengestaltung. "Wir hatten das große Ziel, in diesem Sommer schon zur Eröffnung einladen zu können. Das ist aber einfach nicht zu schaffen. Ich denke, es wird wohl Frühjahr 2020", sagt Stefanie Reich ganz offen.

Weiteres Miniaturbuch

Doch auf ihren Fallada verzichten müssen die Neuenhagener und Gäste deshalb nicht. Denn am 16. August schon laden Neuenhagen-Kenner Kai Hildebrandt, Stefanie Reich und Thomas Mees wieder zu ihrem traditionellen Fallada-Spaziergang ein. 19 Uhr startet der an der Ecke Dianastraße/Restaurant Il Castello. Unter dem Titel "Als Neuenhagen noch Jot w. d. lag" erzählen die drei u. a. darüber, dass vor 100 Jahren aus der Eichenallee die Hauptstraße wurde und aus Rudolf Ditzen Hans Fallada.

Im Herbst, da wird es einen zweiten kleinen Fallada geben. Nachdem es bereits vor Kurzem gelungen ist, dass die Geschichte "Zwei Lämmchen, ganz weiß wie Schnee" auf Initiative von Udo Haedicke vom Verein Freundeskreis Miniaturbuch Berlin als eben solches von einem Leipziger Verlag herausgegeben wurde, gibt es noch ein weiteres Werk. Gemeinde, Bibliothek und Freundeskreis haben Material für ein Mini-Werk zusammengetragen, das den Titel "Fallada in Neuenhagen" tragen wird. Auf 128 Seiten wird die Zeit von 1930 bis 1932 dargestellt.