Dominanz der Radenslebener

Neustadt Der in Radensleben im Jahr 2017 ins Leben gerufene Verein ist auf Initiative und mit Unterstützung von Gundula Lüdtke gegründet worden. Für ihn holte wiederholt Fabian Marcel Biallows (Grad III Jugend) die Goldmedaille auf der 20-jährigen Friesenstute Wallis vom Messeberg, die auch in diesem Jahr Martina Willing (Grad II) auf den Vizerang trug. Gold im Grad V Jugend ging an die Titelverteidigerin Shirley Sue Giese mit Donna Domara. Die junge Reiterin war trotzdem nicht so ganz zufrieden. Aber in letzter Zeit musste sie sich vermehrt erst einmal den Anforderungen der Schule widmen.

Das dritte Gold und damit die rot-weiße Schärpe sicherte sich Anike Hölken (Grad V) mit Printings Paul Z. Sie freut sich über die Bedingungen für die Para-Reiter in Neustadt und berichtet von nicht so schönen Erfahrungen, die sie in Nordrhein-Westfalen gesammelt. hat. "Hier in Neustadt hat man eine sehr positive Einstellung zum Thema Para-Sport. Die Bedingungen sind hervorragend. Man wird immer herzlich aufgenommen. Ich komme gern hier her", so die frisch gebackenen Landesmeisterin.

Aber auch die Bronzemedaillen-Gewinnerin Kerstin Ehren von Bewegung4 Mark Brandenburg zeigte sich zufrieden. Vor allem mit ihrem dritten Platz, denn beinahe hätte sie gar nicht starten können, nachdem ihr Pferd Luise de Finesse, mit dem sie im vorigen Jahr Vize-Landesmeisterin wurde, verletzungsbedingt ausgefallen war. "Noch am Dienstag dachte ich, dass ich nicht starten könnte. Doch dann habe ich ein Pferd von einer Freundin zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe gekämpft. Von daher von ich wirklich glücklich, diese Chance erhalten zu haben", sagt Kerstin Ehren. Sie ist als Diplom-Ingenieurin für Technischen Umweltschutz tätig und Geschäftsführerin einer Berliner Firma. Neu in die Reihen der Medaillenträger für die Bewegung4 Mark Brandenburg hat sich mit dem Vize-Landesmeistertitel Stephanie Vollstedt mit Dark George geschoben. Die Siegerehrung der Para-Reiter fand am Sonnabend ebenso auf dem großen Springplatz unter dem heftigen Applaus der Zuschauer statt.