Betonschlucker Polderwehr

Michael Dietrich

Stützkow (MOZ) Noch eine Woche lang hämmert die Ramme am langen Kranseil riesige Stahlspundwände in den Nationalpark, dann kann der letzte Großkampftag für die Betonierer starten. Die Baufirma hat noch knapp vier Monate Zeit, dann soll das neue Wasserbauwerk am Oderdeich nahe dem Aussichtsturm Stützkow fertig sein. Noch vor der Öffnung der Polder für Winterhochwasser, gesetzlich festgelegt an jedem 15. November eines Jahres, will das Land das neue Wehr abgenommen und in Betrieb gesetzt haben.

Durch das Einlassbauwerk strömen dann wieder Millionen Kubikmeter von Oder-Wasser in das Schutzgebiet. Damit dies kontrolliert, ohne Schäden am Deich und am Boden des Einlasses passiert, hatte das Land eine Sanierung des eigentlich zu kleinen DDR-Bauwerks geplant und im Sommer 2016 gestartet. Als jedoch die ersten Betonpfeiler freigelegt waren, stellten die Materialprüfer AKR fest. Die Alkali-Kieselsäure-Reaktion ist als Betonkrebs bekannt. Gegen sie hilft nur der Ausbau des Materials. Nach einem Jahr Zwangspause auf der Baustelle und der Umplanung des Projekts von Sanierung zu Neubau startete das Bauvorhaben im Sommer 2018 neu. Noch vor der Winterflutung konnte der verbliebene Rest des alten Wehres abgerissen und der neue Fachbaum am Grunde des Wehres, auf dem später die Wehrtore stehen, fertiggestellt werden.

Neubau kostet 6 Millionen Euro

Allein der Fachbaum verschlang mehr als 400 Kubikmeter Beton. Das sind mehr als 60 voll beladene Betonmischfahrzeuge, die ohne Verzögerung hintereinander zur Baustelle im Naturschutzgebiet kommen mussten.

Rechtzeitig vor der Öffnung der Baustellenwehre im Winter war der Beton ausgehärtet und das Wasser konnte darüber hinwegfließen.

Nachdem die Polderwehre im Mai dieses Jahres wieder geschlossen waren, konnte der knapp 6 Millionen Euro teure Neubau weiter gehen. "Wir haben schon einen Teil des Tosbeckens und einen Pfeiler betoniert", berichtet Bauleiter Gerrit Fromhold-Treu vom Landesumweltamt. "Auch der Rahmen, in dem später die Wehrtore hoch und runter bewegt werden, ist millimetergenau eingebaut. Wenn es kein Sommerhochwasser und keinen frühzeitigen Frosteinbruch im Oktober gibt, dann ist unser Ziel zu schaffen, das Bauwerk bis November funktionsfertig zu haben", sagt Fromhold-Treu. Ob das auch für die Brücke über das Wehr gilt, ist noch nicht sicher. Auf jeden Fall wird auch nach dem Winter 2019/2020 noch am Stützkower Wehr gebaut, die Stauwände zur Oder zum Beispiel werden zur Sicherheit erst nach der Flutung zurückgebaut.

Im August wird die gefräßige Baustelle noch einmal 460 Kubikmeter Beton an einem Tag verschlingen. Dann werden der zweite Teil des Tosbeckens und ein weiterer Pfeiler gegossen. Der Beton dafür kommt zum Beispiel von Lichtner Beton aus Schwedt, seine Zuschlagsstoffe werden genau überwacht, sodass AKR ausgeschlossen werden kann.