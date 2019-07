Ausschüsse in Werneuchen neu besetzt

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Nach der Kommunalwahl wird die Stadtverordnetenversammlung von Werneuchen langsam wieder voll arbeitsfähig. Am vergangenen Donnerstag wurden die Ausschüsse neu besetzt, die in dieser Zusammensetzung voraussichtlich bis zur Kommunalwahl 2024 in der Regel alle zwei Monate tagen werden.

Den Sozial- und Wirtschaftsausschuss leitet Elfi Gille (UWW/BVB). Mitglieder sind Matthias Köthe (AfD), Alexander Horn (Die Linke). Thomas Gill (SPD) und Oliver Asmus (CDU).

Vorsitzender im Haushaltsausschuss ist Holger Schulze (Die Linke). Weitere Mitglieder sind Frank Kulicke (UWW/BVB), Matthias Köthe (AfD), Germaine Keiling (SPD) und Jeannine Dunkel (CDU).

Den Auschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Ordnung leitet Andy Habermann (AfD). Mit in diesem Gremium arbeiten Glenn Hänschke (UWW/BVB), Simone Horn (Linke), Burghard Seehawer (SPD) und Oliver Asmus (CDU).

Mit Entscheidungsbefugnissen

Die Besetzung des Hauptausschuss stand zum Zeitpunkt der Sitzung am letzten Donnerstag schon fest. Im Gegensatz zu den anderen, den beratenden Ausschüssen ist der Hauptausschuss ein Muss und hat auch einige Entscheidungsbefugnisse. Der Bürgermeister ist laut Kommunalverfassung stimmberechtigtes Mitglied im Hauptausschuss und leitet – falls nicht anders beschlossen – das Gremium auch. So hat Bürgermeister Burkhard Horn den Vorsitz im Hauptausschuss inne. Die Mitglieder sind Thomas Braun (AfD), Jeannine Dunkel (CDU), Maik Grabsch (UWW/BVB), Simone Horn (Die Linke), Germaine Keiling (SPD) Frank Kulicke (UWW/BVB).

Zudem wurde ein Wahlprüfungsausschusses gebildet, der kontrollierende Funktion auch bei der bevorstehenden Bürgermeisterwahl hat. Mitglieder sind Karsten Dahme (UWW), Thomas Braun (AfD) und Simone Horn (Die Linke). Nachdem bei der ersten Sitzung nach der Wahl sich kein Stellvertreter für den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Karsten Dahme, fand, erklärte sich am Donnerstag Elfi Gille bereit, die Vertretung zu übernehmen.