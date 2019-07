Müllroser Seezauber feiert Jubiläum

MOZ

Müllrose (MOZ) Der Müllrose Seezauber begeht ein Jubiläum: In diesem Jahr wird er zum 20. Mal veranstaltet. Gefeiert wird in der nächsten Woche vom 2. August bis zum 4. August.

Ein Höhepunkt wird das große Jubiläumsfeuerwerk sein. Der Rummel mit dem "Aqua King", der Schiffsschaukel, den Kinderkarussells und der Raupenbahn verspricht Vergnügen pur. Und auch sonst hat das Fest wieder viel zu bieten. Lediglich die planten Veranstaltungen der "Schützengilde Müllrose 1837/1990" finden nicht statt – sie wurden wegen personeller Engpässe kurzfristig abgesagt.

Das Fest startet am Freitag mit einer sagenhaften Wanderung durch Müllrose. Interessierte erfahren dabei erstaunliche Geschichten rund um die Mysterien des Erholungsortes. Anschließend können die Besucher an drei Orten tanzen. Im Schützenpark legt DJ Flocki Partymusik auf, im Strandbad wird zur Beach-Party eingeladen, an der Seepromenade lassen "SaxoBeatz" und DJ Tommi sanfte Töne erklingen.

Wolfgang Ziegler singt live

Am Sonnabend erwartet die kleinen Besucher ab 14 Uhr im Schützenpark eine faszinierende Dschungelwelt. Nebenan laden regionale Händler zum Schlendern und Verweilen ein. Den ganzen Tag über unterhalten regionale Vereine und Chöre auf der Freilichtbühne das Publikum. Ab 18 Uhr gibt Schlagersänger Wolfgang Ziegler ("Verdammt!") ein Konzert. Am Abend übernimmt die sächsische Band "Mr. Feelgood" die Bühne.

Die Seepromenade steht wieder im Zeichen des Wassersports – mit Modellbooten, dem Kutterrudern und mehr. Abends spielt hier das Duo "Urgestein". Im Strandbad ertönen hingegen Jazz-Klänge von "Die Band", bevor eine Party mit Musik der 1990er- und 2000er-Jahre beginnt. Das Höhenfeuerwerk ist für 22.30 Uhr vorgesehen.

Am Sonntag ist der Rummel bis um 18 Uhr geöffnet. Von 10 Uhr bis 12 Uhr lädt der Musikverein Müllrose an der Seepromenade zum Frühschoppen beim "Müllroser Seekonzert" ein. Und um 13 Uhr beginnt der nächste Müllroser Stadtspaziergang.