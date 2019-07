Robuster Arbeitsmarkt in Strausberg und Randberlin

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Bereichsleiterin der Arbeitsagentur Märkisch-Oderland, Kerstin Kurths-Buchloh, geht davon aus, dass die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt im berlinnahen Raum anhält.

Für den Altkreis Strausberg prognostiziert sie eine weiter sinkende Arbeitslosenquote. "Auch wenn die Quote von 3,9 Prozent irgendwo endlich ist, denke ich, dass wir im besten Monat dieses Jahres, etwa im Oktober, 3,8 oder 3,7 Prozent erreichen können", sagte sie gegenüber der MOZ. Die Arbeitslosenquote 3,9 Prozent, der beste Wert seit der Wende, war zuletzt im Mai und Juni zwei Monate in Folge erreicht worden. Noch vor einem Jahr lag die Quote bei 4,5 Prozent.

"Wenn die Rahmenbedingungen so bleiben", sagt Kerstin Kurths-Buchloh, "könnten 2020 oder 2021 sogar 3,5 Prozent erreicht werden." Optimistisch stimmen sie verschiedene Indizien. Da ist zum einen der langfristige Positiv-Trend. "Seit 2005 ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Bereich der Strausberger Geschäftsstelle der Arbeitsagentur um 21,5 Prozent gestiegen." Aber auch das zurückliegende Jahr gebe Anlass für Optimismus. So ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen von Juni 2018 zum Juni dieses Jahres um 187 auf 845 zurückgegangen – ein Minus von 18,1 Prozent. "Das ist ordentlich", sagt Kerstin Kurths-Buchloh. "Wir merken täglich, dass Leute Arbeit finden, die bisher keine Chance am Markt hatten."

Sie verweist auf die zum Jahresanfang eingeführten Sonderprogramme zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt. "Hier sind, abhängig vom Einzelfall, bis zu fünf Jahre Lohnkostenzuschüsse möglich. In der ersten Zeit sogar bis zu 100 Prozent. Dann zahle ich als Arbeitgeber praktisch nichts", sagt sie. "Wir haben viele, vor allem kleine Betriebe, die diese Förderung nutzen. Die Töpfe sind voll." Da sei zum Beispiel der Kfz-Betrieb, der Arbeiter engagiere, die Reifen hin- und her schleppen und montieren, oder der Discounter, der Regalarbeiter einstelle. "Das sind Arbeiten, für die die Firmen sonst Fachkräfte einsetzen müssten." Für die neuen Beschäftigten sei das eine Chance, das Team kennenzulernen und sich hochzuarbeiten. Und die Unternehmen könnten sich so weitere Fachkräfte heranziehen.

Positiv stimmt Kerstin Kurths-Buchloh auch, dass viele Arbeitgeber erkannt haben, dass sie bei der Mitarbeiter-Suche bestimmte Kompromisse eingehen müssen. Der Spediteur, der einen Berufskraftfahrer für 1900 Euro Bruttogehalt suche, obwohl dafür bei 60 bis 70 Prozent der Firmen inzwischen 2400 Euro gezahlt würden, habe keine Chance. "Wenn er das nicht zahlen kann oder will, muss er dem Arbeitnehmer etwas anderes anbieten", sagt Kerstin Kurths-Buchloh.

Vier Tage als Regelarbeitswoche

Als Beispiel nennt sie eine Firma, die ihren Mitarbeitern jetzt eine Vier-Tage- wie vorher eine Fünf-Tage-Woche bezahlt. "Die Firma hat dadurch auch Vorteile. Die Mitarbeiter haben weniger Urlaub, sind weniger krank, und weil das Büro seltener geöffnet ist, fallen weniger Kosten an. Und – sie hat Bewerbungen wie nie zuvor."

Kerstin Kurths-Buchloh bringt ein weiteres Argument: "In die Karten spielt uns, dass am Berliner Rand viele neue Wohngebiete entstehen. Und wer sich hier ein Haus leisten kann, der ist nicht arbeitslos." Andererseits gelte auch, dass je mehr Menschen in Arbeit sind, es zunehmend schwieriger werde, freie Stellen zu besetzen.