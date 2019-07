Sommerfestival vereint polnische und deutsche Künstler

Boris Kruse

Zollbrücke (MOZ) Das Sommerfestival "LiederLauschen" vereint an zwei Tagen polnische und deutsche Künstler im Theater am Rand.

Angefangen hat alles mit einem Geburtstagsgeschenk. Von Freunden bekam Lea Dittbrenner einen Ausflug ins Theater am Rand geschenkt. Die Berlinerin, die derzeit an der Viadrina in Frankfurt (Oder) ihren Master in Soziokulturellen Studien macht, verliebte sich sogleich in den, wie sie sagt, "wunderbaren Ort" im Oderbruch. Und kam mit den Veranstaltern um Tobias Morgenstern ins Gespräch. Am Ende entstand aus diesem Ausflug ein neues Sommerfestival. Es heißt "LiederLauschen" und findet am Wochenende im und um das Theater in Zollbrücke statt.

Denn Lea Dittbrenner und die Gastgeber vom Theater am Rand entdeckten an jenem denkwürdigen Ausflugstag sogleich ihre gemeinsamen Interessen: Seit vielen Jahren schon findet im September auf dem Helmholtzplatz in Prenzlauer Berg die Konzertreihe "LiederLauschen" statt, bei der ein Wochenende lang Interpreten aus der Singer- und Songwriter-Szene auftreten. Lea Dittbrenner ist maßgeblich in diese Reihe involviert. Und die Theatermacher aus Zollbrücke bilden ohnehin regelmäßig aktuelle Trends aus den Bereichen Chanson und Liedermacherkunst ab.

So entstand Ende 2018 der Plan, mit "LiederLauschen" zu expandieren und den Sprung vom Szeneviertel an die Oder zu wagen. Musikalisch ist es am Ende gar ein Sprung über die Oder geworden, denn bei "LiederLauschen" treten am kommenden Wochenende deutsche wie polnische Interpreten auf. Das Duo Oho!Koko zum Beispiel, das es mit seinem originellen, akustischen Songwriter-Pop in ihrer polnischen Heimat bis ins Halbfinale der Talentshow "Must Be The Music" geschafft hat. Oder die vielköpfige Folk-Rock-Formation Krambabula. Um an Tipps für polnische Künstler zu gelangen, suchten die Festivalmacher den Kontakt zu Tomasz Pilarski, der in Frankfurt (Oder) neuerdings das Stadtmarketing leitet und zuvor am Kulturhaus Smok in Słubice tätig war.

Aus Deutschland reisen zum Beispiel The Benja Men an die Oder, deren verspielt-folkloristische Lieder Kindern wie deren Eltern gleichermaßen gefallen dürfte. Folk-Pop mit mehr als nur einer Prise Jazz und Funk spielt die in Berlin lebende Neuseeländerin Teresa Bergman.

Lea Dittbrenner kündigt aber auch an, dass "nicht nur Partymucke" zu hören sein wird. Sondern zum Beispiel auch klassische Kammermusik. "LiederLauschen" soll eine entspannte Zusammenkunft im Zeichen des kulturellen Austausches werden, in reizvoller Natur und noch dazu geeignet für Familien. Die Sprachschule Babbel fördert das Festival und ist vor Ort mit Sprachlernangeboten vertreten. Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) aus Eberswalde bietet Workshops an. Mit etwa 300 Besuchern planen die Veranstalter; Camping auf dem Gelände des Theaters soll in begrenztem Umfang möglich sein – und zwar im Zeichen des Umweltschutzes: "Wir bitten unsere Gäste, eigenes Geschirr mitzubringen", so die Initiatorin. Noch sind Karten zu haben.

Und ja: Die Ideengeber denken schon jetzt vorsichtig an eine Neuauflage im kommenden Jahr. "Wir wollen gesund wachsen", sagt Lea Dittbrenner.

Infos: 27.7. ab 12 Uhr, 28.7. ab 10 Uhr, Theater am Rand, Zollbrücke,www.liederlauschen.de