Küchenmöbel akut gesucht

Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Ein wenig außerhalb, versteckt an einer Waldeinfahrt An der Lübbener Chaussee 1a hat die Möbelbörse Beeskow vom Trägerverein Bumerang ihren Sitz. Das alte Schulgebäude, welches schon ein wenig in die Jahre gekommen ist, steht innerhalb eines großen Hofes. Das birgt einen großen Vorteil: Platz – der dringend benötigt wird. Denn der Bedarf an sehr günstigem Mobiliar im weitesten Sinne ist ungebrochen.

Empfänger von Arbeitslosengeld, Rentner, die zusätzliche Sozialleistungen erhalten und auch Menschen mit niedrigem Einkommen sind berechtigt, die Angebote und den Service der Möbelbörse zu nutzen. Gegen einen kleinen Obolus kann vom Teller bis zum Geschirrspüler oder von der Matratze bis zur Couchgarnitur alles erworben werden, was im Haushalt zu gebrauchen ist. Boris Böhme, der gerade seinen Chef Ulrich Schwarz vertritt, öffnet die Türen zu den Räumen.

Küchen sind sehr gefragt

Ordentlich aufgereiht stehen Sessel, Couchgarnituren und Schränke dicht nebeneinander. Kleine Schildchen weisen die Beträge aus. Auf der Lehne eines wuchtigen Sessel in der Farbe Pfeffer und Salz klebt das Preisetikett "20 Euro" – ein faires Angebot. Doch Boris Böhme stellt sofort klar: "Der Preis ist noch verhandelbar. Wenn jemand den Betrag nicht aufbringen kann, finden wir eine Lösung." Fast alle Farben und Muster sind erhältlich, genauso wie eine Vielzahl von Stilrichtungen und Materialien. Sogar Bilder für eine nettere Raumatmosphäre gehören zum Sortiment. "Was wir brauchen sind Küchen, dringend. Diese werden jetzt häufig angefragt."

Nur kommen Küchenmöbel nicht nicht so oft rein, weil sie seltener als andere Einrichtungsgegenstände ersetzt werden. Also, wer eine Küche ausmustert, bitte der Möbelbörse anbieten. Sehr deutlich sagt der Ehrenamtler: "Der Zweck steht bei Geräten und Möbeln im Vordergrund, nicht das Aussehen." Die Nachfrage ist sehr groß. Interessenten nehmen lange Wege in Kauf, um sich hier umzusehen und einzukaufen", sagt der 52-Jährige. Alle Möbel und Geräte, die abgegeben werden, sind in einem guten Zustand, und voll funktionsfähig. "Das testen wir. Gebrauchsspuren werden kaschiert und Kleinigkeiten repariert ", so Böhme.

Anrufen und anbieten

Für Anbieter von Geschirr, Möbeln, Küchengeräten, Waschmaschinen und auch Rasenmähern ist die Abholung kostenfrei: "Jeder der etwas abzugeben hat, kann bei uns anrufen. Wir vereinbaren dann einen Termin." Die Abholfahrer testen vor Ort die Funktionstüchtigkeit und schätzen ein, ob etwas reparabel ist oder nicht. "Unser Team arbeitet Hand in Hand. Alles was uns die Fahrer bringen, kommt in den Vorbereitungsraum", so Böhme. Die Sachen werden begutachtet, montiert und für die Ausstellung aufbereitet. Unterstützung bieten die Mitarbeiter auch bei Haushaltsauflösungen. "Die Möbelbörse gibt es bestimmt schon 15 Jahre", so Ulrich Schwarz. Der Chef ist seit fünf Jahren dabei und eigentlich Rentner. Gemeinsam mit fünf Kollegen, deren Stellen gefördert sind und einem Ehrenamtler hält der Mini-Jobber das "Geschäft" am Laufen. Wöchentlich stemmen die Möbel-Börsianer derzeit 15 Aus- und Anlieferungen. Für das kleine Team eine ziemlich starke Leistung.

Geöffnet ist die Möbelbörse dienstags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr, montags, mittwochs und freitags von 8 bis 14 Uhr; Kontakt: 03366 338580