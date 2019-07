Großprojekt Güterschuppen

Doris Steinkraus

Letschin (MOZ) Es ist der einzige Güterschuppen, den es auf der Eisenbahnstrecke zwischen Eberswalde und Frankfurt (Oder) in der Originalausführung noch gibt. In den vegetationsfreien Monaten hatten Mitglieder des Letschiner Eisenbahnvereins großflächig Bäume und Büsche auf den davor liegenden Gleisen entfernt. Seitdem fällt das stark sanierungsbedürftige und frei stehende Gebäude besonders ins Auge. Die Mitglieder des rührigen Vereins geben dem unterkellerten Fachwerkbau nun eine zweite Chance.

Zimmermann machte Mut

"Hier schaffen wir einen großen Begegnungsraum, in dem wir auch Busgesellschaften empfangen können", erklärt Vereinschef Bernd Kutzke. Seit drei Jahren ist das Gebäude im Vereinsbesitz. Dank der Hilfe eines Zimmermanns könne man jetzt an die Sanierung gehen. Nach dessen fachmännischem Rundgang habe der erklärt, dass dieses Gebäude viel zu schade für den Abriss wäre und mit überschaubarem Aufwand wieder hergerichtet werden kann. "Das Ständerwerk ist völlig in Ordnung, so wie auch die dicken Fußbodenbohlen", erklärt Manfred Nickel.

Bilderstrecke Eisenbahnverein Letschin saniert Güterschuppen Bilderstrecke öffnen

Im Innern wird baulich nichts verändert. Die beachtliche Innenraum-Höhe soll für sich wirken. Alle Balken werden aufgearbeitet, ebenso die noch nutzbaren Fenster. Man hoffe, noch einige Sponsoren zu finden, die alte Holzfenster für den Bau spendieren. Derzeit wird das Dach auf der einen Seite wieder geschlossen. Die Bahn hatte ein marodes Schleppdach einst abgetragen. Dadurch drang Feuchtigkeit ein. Deshalb muss auch die Wand saniert und zum Teil neu ausgefacht werden. Dabei entsteht dann gleich der neue Haupteingang.

Eine große Herausforderung sei die Beräumung gewesen, berichtet Bernd Kutzke. "Die Gemeinde hat uns mit ihrem Bauhof sehr unterstützt, wie sie uns ohnehin immer hilft", betont er. Von außen nicht sichtbar, aber für die künftig Nutzung wichtig, sind ein nach dem Krieg erfolgter Anbau sowie in den großen Güterschuppen hineingebaute Räume. In denen befand sich einst die Wohnung des Verwalters, wissen die Eisenbahnfreunde. Noch immer sind Tapeten und Gestaltungselemente sichtbar. Zu DDR-Zeiten befand sich dort ein Bahner-Büro. In den Räumen sollen eine kleine Teeküche und sanitäre Anlagen entstehen, um Gäste betreuen zu können. Alte Gerätschaften, wie eine riesige Sackwaage, werden ihren Platz im Schuppen behalten und künftig Eisenbahngeschichte erzählen. So wie auch geplant ist, künftig Ausstellungen unterzubringen.

Behindertengerechter Zugang

Im Außenbereich müssen eine Treppe erneuert und eine Rampe gebaut werden, damit Besucher behindertengerecht ins Gebäude kommen. Noch liegt viel Arbeit vor den Eisenbahnfreunden. "Bis Weihnachten wollen wir aber so weit sein, dass wir uns hier schon mal treffen können", ist Manfred Nickel optimistisch. Damit wolle man letztlich auch das neue Angebot der Draisinenfahrten attraktiver machen. Zum diesjährigen Herrentag hatte die Draisine, die auf den Gleisen vor dem Güterschuppen entlang fährt, Premiere. Künftig kann man dann am Schuppen aussteigen und im Gebäude Zwischenstation einlegen.