Drei Sonntage für Kunden avisiert

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) An drei Sonntagen will Eberswalde 2019 Geschäften in der Innenstadt aus besonderem Anlass die Ladenöffnung gestatten. Und zwar: am 6. Oktober zum 14. Erntedankmarkt sowie am 1. und 8. Dezember zum Weihnachtsmarkt. So sieht es der Entwurf der "Ordnungsbehördlichen Verordnung (…) über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen" vor. Das letzte Wort in der Sache haben am Donnerstag die Stadtverordneten. Laut Verordnung soll die Möglichkeit auf folgendes Areal begrenzt sein, auf die Straßen bzw. Straßenabschnitte zwischen Finowkanal, Marien-, Eichwerderstraße, Erich-Mühsam-Straße, Goethe-, Schickler-, Weinbergstraße, Rudolf-Breitscheid-Straße, Zimmerstraße. Stimmen die Abgeordneten zu, könnten Geschäfte in diesem Gebiet an den genannten Sonntagen von 13 bis 20 Uhr Waren feilbieten.

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB) begrüßt grundsätzlich das Ansinnen der Stadt. Gleichzeitig gibt er in seiner Stellungnahme einige Hinweise und Anregungen. So empfiehlt er beispielsweise, in puncto Weihnachtsmarkt herauszustellen, dass es sich um die zehnte Auflage handelt. Ferner regt er an, "die Veranstaltungsformate im Wechselspiel der Entwicklung (…) zu prüfen, um auch in Zukunft Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erzielen zu können". Auch sollte die Stadt noch einmal schauen, welche Alleinstellungsmerkmale "noch besser geeignet" wären.