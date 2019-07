Grünen-Spitzenkandidat kritisiert polnische Pläne

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Grünen-Politiker Raschke kritisiert Polens Vorpreschen für Vertiefung des Flusses.

In Polen lagen vom 1. bis zum 22. Juli Planungsunterlagen für den Bau größerer Oder-Buhnen zur Öffentlichkeitsbeteiligung aus, die der deutschen Seite bis dahin nicht bekannt waren. Dieser Umstand, über den unsere Zeitung in den vergangenen Wochen zweimal berichtete, hat jetzt auch den Spitzenkandidaten der Grünen für die Landtagswahl, Benjamin Raschke, auf den Plan gerufen. Im Kern geht es bei den polnischen Vorhaben darum, dass eine Fahrrinne für die Schifffahrt von mindestens 1,80 Meter Tiefe hergestellt werden soll.

"Es kann nicht angehen, dass Polen vorprescht und die Brandenburger Landesregierung die Hände in den Schoß legt", kritisiert Raschke jetzt. Laut EU-Recht müssten grenznahe Maßnahmen, die das Nachbarland betreffen, auch grenzüberschreitend behandelt werden. Mit Hilfe einer parlamentarischen Anfrage will der 36-jährige Landtagsabgeordnete jetzt herausfinden, ob Brandenburgs Regierung überhaupt Kenntnis von dem Vorhaben hat und welche Position sie dazu bezieht.

Gleichzeitig macht der umweltpolitische Sprecher der Grünen deutlich, dass er die polnische Argumentation, wonach die größere Wassertiefe vor allem für den Einsatz von Eisbrechern zum Hochwasserschutz notwendig sei, nicht für stichhaltig hält. Er zitiert eine Aussage des früheren Direktors der regionalen Wasserbehörde in Stettin, Andrzej Kreft, laut der der Eisbrechereinsatz lediglich rechtfertigen soll, dass es in Wirklichkeit um bessere Bedingungen für die Binnenschifffahrt geht.

"Im Sommer führt die Oder zu wenig Wasser, im Winter ist sie vereist. Ich kann die wirtschaftlichen Interessen der Schifffahrt- und Frachtbranche zwar verstehen, aber für diese vagen Aussichten auf Erfolg solch kostbarer Naturräume zu opfern, steht in keinem Verhältnis", so Raschke. Tatsächlich hat die polnische Binnenschifffahrt auf der Oder und der Weichsel im vergangenen Jahrzehnt einen extremen Rückgang erlebt, weil – im Gegensatz zu früher – sehr viel weniger Güter in Süd-Nord- oder Nord-Süd-Richtung transportiert werden.

Raschke verweist auch darauf, dass von Brandenburg erhebliche Anstrengungen zur Ansiedlung des Baltischen Störs in der Oder unternommen wurden. Diese könnten durch Ausbaumaßnahmen konterkariert werden.

Unterdessen gab die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes in Bonn bekannt, dass die polnischen Unterlagen für eine Umweltverträglichkeitsprüfung inzwischen eingegangen seien und ab dem 31. Juli auch für 30 Tage in Deutschland ausgelegt werden sollen. Dies soll beim Wasserstraßen- und Schifffahrts­amt in Eberswalde sowie in den Landkreisen entlang der Oder erfolgen. Einwände müssten dann bis spätestens zum 29. August an polnische Behörden gerichtet werden.