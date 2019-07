Verein leistet schnelle Hilfe in der Not

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Als ein T5 durch die Hauswand von André Heimbach und seiner Familie krachte, die Wohnung dadurch unbewohnbar wurde, half auch die Bürgerstiftung aus. Die Familie wohnt inzwischen in Schwanebeck, alle blieben unverletzt bis auf den Unfallfahrer. 6000 Euro und Fahrräder für alle steuerte die Stiftung der Familie des damals 28-Jährigen bei. Alles ist inzwischen beglichen.

Die Panketaler Bürgerstiftung, die es seit August 2012 gibt, hilft in Not geratenen Menschen und greift denen in besonderen Härtefällen unter die Arme, die keine anderen Geldquellen erschließen können. Wenn keine Behörde, kein Amt mehr hilft, dann können die Panketaler, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben müssen, einen Antrag auf finanzielle Hilfe stellen. Im Fall von Heimbach stand die Versicherungszahlung aus. 65 ständige Stifter geben für diese Notfälle Geld. Geben sie mehr als tausend Euro, werden sie Mitglied der Stifterversammlung, die im Durchschnitt zweimal jährlich tagt. Sonst rekrutiert sich das Kapital aus Zustiftungen, Spenden und öffentlichen Auftritten der Mitglieder.

Neue Mitstreiter gesucht

Auch die Vereine Kunstbrücke und der Geschichtsverein Heimathaus unterstützen mit Aktionen den sozialen Zweck der Stiftung. Vorstandsvorsitzende Sigrun Pilz stehen Mitglieder der Gemeindevertretung, der Bürgermeister Panketals und weitere Helfer im Kuratorium zur Seite. Dieses führt Olaf Mangold an. Durch die Kommunalwahl im Mai müssen einige neue Gemeindevertreter nachrücken. So wurden Lothar Gierke (Linke) und Hubert Hayek (GiP) nicht wiedergewählt. "Ich werde die Fraktionen im August bitten, Mitglieder zu benennen, die den Vorstand in seiner Arbeit unterstützen. Sieben müssen es sein, 51 Prozent aus der Gemeindevertretung", macht die 78-Jährige deutlich. Wenngleich sie auch sehr bedauert, dass zum Beispiel Lothar Gierke aussteigen muss. "Seine besonnene Art hat die Arbeit doch sehr befördert", schätzt die Vorsitzende ein. Sie selbst leitet jetzt die Fraktion GiP/FDP in der Gemeindevertretung. Die Bürgerstiftung aber ist Ehrenamt. "Damals fing es an, dass einige Senioren im Heim Eichenhof teure Brillen nicht bezahlen konnten. Das hat uns bewogen, eine Stiftung zu gründen", erinnert sich die engagierte Vorstandschefin.

Auch jetzt wieder konnte für einen Panketaler eine Beihilfe für eine Brille bezahlt werden. Eine Familie mit vielen Kindern erhielt Unterstützung mit Möbeln aus Haushaltsauflösungen. "Wir arbeiten da auch sehr eng mit dem Jugendamt und anderen Behörden zusammen", verdeutlicht die frühere Ärztin. Die zinslosen Darlehen würden alle pünktlich zurückgezahlt. Alle Probleme lassen sich allerdings nicht lösen. Eine junge Familie mit Kleinkind, die viele Sorgen hatte, musste an zuständige Ämter weiterempfohlen werden.

"Wir sehen einen großen Anteil unserer Arbeit aber auch in der Beratungstätigkeit. Viele Menschen wissen in der Not nicht, wohin sie sich wenden können. Da sind wir ein guter Anlaufpunkt", ergänzt Lothar Gierke. Auch mit den Kamingesprächen, die einmal jährlich Persönlichkeiten des öffentlichen oder kulturellen Lebens ins Zentrum rücken, sammelt die Bürgerstiftung Geld. In diesem Jahr soll im Herbst wieder eines stattfinden, die Einladungen sind in Arbeit.

Mehr Aufklärung nötig

"Viele wissen nicht um unsere Arbeit, die Stiftung ist zu wenig bekannt", sagt Gierke. Deshalb sieht Pilz in öffentlichen Aktionen einen wichtigen Bestandteil der Arbeit. Wie am 8. September zum Tag des offenen Denkmals im Bahnhof Zepernick. Während die Stiftung aus ihrer Sammlung Haushaltsgeräte, Bücher und Geschirr verkauft, stellt der Geschichtsverein Heimathaus zu einem Thema aus.

Sorgen macht der Stiftung der niedrige Zinssatz. Denn das Vermögen in Höhe von 114 530,34 Euro soll ertragsbringend angelegt werden. Sparbriefe werfen mit 0,4 Prozent nicht mehr viel ab. Das Grundstockvermögen – 8491,31 Euro waren in Darlehen ausgereicht worden – konnte sich nicht mehren. Kassenführer Dirk Rabenhorst berichtet, dass ertragbringende Anlagemöglichkeiten nur mit höheren Risiken zu haben sind. 2018 gingen 4834,55 Euro an Spenden ein. Ob Rathausfest oder Schlendermeile, Benefizkonzerte oder Kamingespräche – insgesamt fielen Kosten von 697,52 Euro an. Zustiftungen in Höhe von 1700 Euro erfolgten. Nur 93,32 Euro Zinsen liefen für das gesamte Jahr 2018 auf.

Bürgerstiftung Panketal, Telefon 030 94511202 oder Sigrun Pilz unter 030 9444993, Kontoverbindung Sparkasse Barnim, IBAN: DE57 1705 2000 0940 0168 34, BIC: WELADED1GZE.