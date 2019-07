Luxus braucht hier keiner

Susan Hasse

Schorfheide (MOZ) Die Sonne brennt. Die Vögel zwitschern und der Blick auf das glasklare Wasser ist ungetrübt. Wolfgang Jädick alias "Puste" ist sichtlich zufrieden. Zu ärgerlich, dass er gleich seinen Urlaubsort verlassen muss, um in die Stadt zu fahren. Zum Glück ist er in knapp einer Stunde zurück in seinem geliebten Liegestuhl. Sein Urlaubsort liegt nämlich nicht etwa an der Ostsee oder am Mittelmeer, sondern am Werbellinsee. Puste ist seit unglaublichen 60 Jahren Dauercamper am "Süßen Winkel". Dieser versteckte und schöne Strand liegt zwischen Eichhorst und Altenhof am Werbellinsee. Den Platz erstmals kennengelernt hat der wohl dienstälteste Camper im Jahre 1955 zusammen mit seinen Eltern. Ein Jahr später kaufte er sich, er weiß es noch wie heute, für zwölf Ost-Mark ein eigenes Zelt. Das Pionierzelt aus Baumwolle sollte rasch zu seinem besten Freund werden. Die Sommerferien verbrachte er fortan am Süßen Winkel. Als er zwölf Jahre alt war, übernahmen sein Eltern die HO-Gaststätte am Süßen Winkel. Der reetgedeckte "Fuchsbau" wurde zur neuen Basis von Wolfgang Jädick.

Bereits sein Vater hörte auf den Spitznamen "Puste", Wolfgang wurde kurzerhand "Puste Junior". "Ich gehörte bald zum Inventar", erzählt der 69-Jährige. Er verbrachte jede freie Minute am "Süßen Winkel". Da die Gaststätte und der dazugehörige Wagen nicht abgeschlossen wurden, hatte Puste Junior jederzeit eine bequeme Schlafmöglichkeit. Seine komplette Jugend verbrachte er am See. "Hier war damals mächtig was los", erinnert Puste sich. Es gab Kino, Tanz und Spiele. Morgens wurde über den Strandfunk das Wetter des Tages vermeldet. Alle zwei Wochen kamen zudem neue Urlauber in die Baracken am Werbellinsee. Wie in der DDR üblich, hatten nämlich einige Betriebe auch hier eigene Unterkünfte. Puste lernte viele Menschen kennen, traf schöne Mädchen und hatte Sommer für Sommer eine Menge Spaß, wie er schmunzelnd erzählt.

Als er seine spätere Frau kennen lernte, nahm er sie nach ein paar Wochen ebenfalls mit zum Süßen Winkel, wohl auch als eine Art Lackmustest. Birgit gefiel das Leben auf dem Platz und sie verliebte sich nicht nur in Wolfgang, sondern auch in das Camperleben am Süßen Winkel. 1988 kauften die beiden ihren ersten eigenen "Bastei"-Wohnwagen. Mittlerweile haben sie den vierten Wagen auf ihrer Parzelle. Ihre Kinder wuchsen auf dem Campingplatz auf, heute nehmen die beiden die Enkel mit. "Es ist ein Paradies für Kinder", ist Puste überzeugt. Die Kinder können den ganzen Tag herumtollen. Überhaupt ist der Zusammenhalt auf dem Platz groß. Teilen und Helfen ist unter den Dauercampern selbstverständlich. "Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft".

Auf dem Platz sind alle gleich

Wenn Milch oder Butter fehlt, findet man immer jemanden, der aushilft. Auch die gemeinsame Flasche Bier am Gartenzaun gehört zum guten Ton. Es gibt immer genügend zu erzählen. "Hier spielt es keine Rolle, woher du kommst", bringt es Puste auf den Punkt. Unter den Campern sind Handwerker, Krankenschwester, Anwälte und Beamte gleichermaßen. Auf dem Platz seien alle gleich. Gekleidet wird sich leger und ungezwungen, wenn es warm ist, wird auf Oberbekleidung ganz verzichtet. "Es ist ein bewusst einfaches Leben", so Wolfgang Jädick. Als Camper auf seiner Parzelle hat man nicht den Luxus eines kompletten Haushalts. Es reicht das Nötigste. Das habe den Vorteil, dass man mit dem Haushalt schnell fertig ist und Zeit zum Entspannen hat. "Es ist ein bewusstes Aussteigen aus dem Alltag", so der Rentner. Sobald man am See ist, sind die Alltagssorgen wie weggeblasen. "Wir wohnen, wo andere Urlaub machen", beschreibt er die Vorteile seines Lebens als Camper. Jenseits des Sommers wohnt er in Eberswalde, verbringt aber von April bis Oktober jede freie Minute am See. Puste hofft, noch lange auf dem Campingplatz bleiben zu können. "Solange ich es mir leisten kann, möchte ich hier alt werden".