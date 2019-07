Rathausbepflanzung in grün weiß

Bärbel Kraemer

Bad Belzig "Die Bepflanzung unseres Rathauses sieht in diesem Jahr noch schöner aus als sonst", findet Elke Fricke aus Lüsse. Andrea Lehmann pflichtet ihr bei. Sie sagt: "Ganz in den Stadtfarben gehalten. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das schon einmal hatten". Die Bad Belzigerin bewundert die üppig weiß blühenden Geranien vor den Fenstern der Rathausfassade und den grün/weißen Blüten- und Blättermix in den Pflanzenpyramiden am Eingang.

In denen wachsen neben Geranien auch Verbenen, Fächerblumen, Begonien, Jasmin, Weihrauch, Asparagus, Süßkartoffel und Silberwolke. Es ist ein Traum in grün/weiß - den Farben der Stadt.

Nachdem in den zurückliegenden Jahren bereits diverse Farb- und Pflanzenkombinationen das Herz der Vorbeikommenden erfreuten, bewiesen die Schöpfer des blumigen Ensembles bei der diesjährigen Farbwahl des Sommerflors ein ganz besonders Gespür.

Zu verdanken ist diese Vision Pressesprecherin Antje Schühlein. Als es um die Wahl der Sommerbepflanzung ging, sagte sie: "Warum nicht mal in grün/weiß". Geschäftsfrau Anke Horn, die in Bad Belzig das Blumengeschäft "Creative Blütenträume" betreibt, verwirklichte die Idee bzw. den Auftrag der Stadt.

Mittlerweile hat sich die von ihr ausgewählte Bepflanzung für die Blumenkästen und die beiden Pflanzenpyramiden prächtig entwickelt. "Es sieht sehr edel aus", sagt Anke Horn. Das positive Feedback, das die Sommerbepflanzung in den Stadtfarben immer wieder erfährt, freut nicht nur sie, sondern auch Antje Schühlein.

Gepflegt wird das in den verschiedensten Grüntönen eingebettete weiße Blütenmeer das Geranien, Verbenen, Fächerblumen und Jasmin bilden, durch die Mitarbeiter der Verwaltung. Die Blumenkästen an der Fassade werden durch die Angestellten versorgt, die in den dahinter liegenden Büros beschäftigt sind. Die Patenschaft für die seit 2015 genutzten beiden Pflanzenpyramiden vor dem Rathaus hat wiederum die Bauverwaltung übernommen. An heißen Sommertagen muss natürlich entsprechend viel gegossen werden. Deshalb macht sich Bauamtsleiter Christoph Grund bei Bedarf auch an Wochenenden auf den Weg, um die blühende Pracht am Rathaus zu wässern.

Bei der Gelegenheit lohnt ein Blick in die Vergangenheit. 1926 trug das Rathaus der Stadt erstmals ein Blütenkleid. Diese "Verschönerungsmaßnahme" war eine der ersten Amtshandlungen, die Bürgermeisters Schlimm - er war im März in das Amt eingeführt worden - in der Stadt verwirklichte. Im Mai jenen Jahres berichtet das "Zauch-Belziger Kreisblatt", dass am Belziger Rathaus Blumenschmuck prangt. Schlimm hatte an der Fensterreihe der Oberetage an der Wiesenburger Straße und an der Marktplatzseite Blumenkästen anbringen und mit Petunien bepflanzen lassen. Es heißt: "Der Blumenkranz des Rathauses übt auf das Auge des Beschauers einen sehr schönen Eindruck aus, der sich mit dem Ranken der Pflanzen und dem Entfalten der Blumen noch steigern wird".

Diese kleine Verschönerungsmaßnahme mit großer Wirkung wurde vier Wochen später sogar noch erweitert. Im Juni meldete das Kreisblatt: "Nachdem das Rathaus Blumenschmuck erhalten hat, prangt auch der Lichtmast der elektrischen Leitung auf dem Marktplatz im Blumenschmuck. Ein eiserner Korb mit blühenden Geranien ist am oberen Lichtmast angebracht worden. Die Kinder Floras am Rathause und am Kandelaber geben dem Marktplatz ein freundliches Aussehen."