Jung, neu, selbstbewusst

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Jetzt beginnt die Arbeit. Nach der konstituierenden Sitzung kommt die neue Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag zur ersten regulären Beratung zusammen. 36 Abgeordnete machen Kommunalpolitik, darunter 20 erfahrene und 16 Debütanten. Der älteste Abgeordnete ist Hans Mai (SPD) mit 75 Jahren, einst Bürgermeister. Die jüngste ist 29 Jahre: Katharina Walter (Linke). Mit ihrem Einzug ins Parlament betritt die Wahl-Eberswalderin zugleich Neuland. Worauf sie sich freut.

Auf dem Stimmzettel bei der Kommunalwahl am 26. Mai stand sie noch als Katharina Schmidt, obwohl sie da schon Walter hieß. "Wir haben am 18. Mai geheiratet", erzählt die junge Frau, die seit zwei Jahren an der Goethe-Schule als Lehrerin arbeitet. Der zweite Teil des Wir, das ist ihr Mann Sebastian Walter, ebenfalls für die Linke in der Stadtverordnetenversammlung vertreten.

Erfahrung in Hochschulpolitik

Doch die Stimmzettel waren längst gedruckt, also ging sie noch als Katharina Schmidt ins Rennen. Und war selbst ein wenig erstaunt, den Sprung ins Parlament geschafft zu haben. Schließlich sei sie so bekannt (noch) nicht. "Die meisten, die mich kennen, sind zwölf Jahre und jünger. Und die dürfen noch nicht wählen", meint Walter mit einem Zwinkern.

Im politischen Umfeld werde sie häufig als "Frau von …" wahrgenommen. "Ja, das ist schon so", meint die 29-Jährige. Aber das störe sie nicht, überzeugt, dass sich das mit der Zeit ändere. "Ich kann mich ganz gut durchsetzen", sagt sie selbstbewusst.

Auch wenn die Kommunalpolitik für sie neues Terrain ist, ganz unerfahren in Sachen Politik ist die gebürtige Mecklenburgerin nicht. Während des Studiums an der Uni Potsdam habe sie sich unter anderem in Sachen Hochschulpolitik engagiert, arbeitete etwa im Studierendenparlament und anderen Gremien mit. Ein Jahr Auslandsstudium in der Türkei 2013 habe sie "aufgerüttelt" und "politisiert", wie sie in der Rückschau sagt. Sie ist nach ihrer Rückkehr ehrenamtlich aktiv geworden, u. a. in einer Bildungs- und Willkommensinitiative. Parallel schloss sie sich der Hochschulgruppe Die Linke/SDS (Sozialistisch-demokratischer Studierendenverband) an.

Sie wolle sich beteiligen, sich einbringen, die "Stadt mitgestalten", begründet sie ihr kommunalpolitisches Engagement. Von dem sie recht klare Vorstellungen hat. Sie wolle im Sozial- sowie im Bildungsausschuss der Stadtverordnetenversammlung mitarbeiten. Das sind ihre Themen: Bildung, Kinderbetreuung, soziale Mieten. Es könne nicht sein, dass nach wie vor Kita-Plätze fehlen. Und zwar in Größenordnungen. Und sie fehlen jenen Kindern, die sie mitunter am nötigsten hätten. "Man muss die Versorgung von den Kindern her denken", sagt Walter. Weshalb die Stadt mutig sein sollte und ernsthaft über einen Neubau nachdenken sollte. Zudem fehlt aus ihrer Sicht in Stadtmitte ein Kinder- und Jugendzentrum.

Was gefällt ihr an Eberswalde? "Meine allererste Begegnung mit der Stadt war sozusagen das Kanaltheater", erinnert sie sich. Weshalb sie besonders die "starke Kulturszene" hervorhebt. Mit einem erstaunlich breiten Angebot. Ebenso wie die Vielfalt an Initiativen und Projekten in der Stadt. "Und dann gefällt mir die direkte Art der Eberswalder."

Für eigene Hobbys und Projekte mangelt es ihr im Moment allerdings an der Zeit. Denn: Ganz ist Katharina Walter mit dem Studium noch nicht fertig. "Ich hoffe, dass ich im Frühjahr 2020 den Master habe und ins Referendariat gehen kann." Vom Abschluss trenne sie "nur" noch die Master-Arbeit, die sie in Kürze in Angriff nehmen will. Deshalb werde sie die letzten Ferientage nutzen, um sich an den Schreibtisch zu setzen. Und: "Als Fraktion werden wir natürlich auch den August nutzen, um die Arbeit vorzubereiten." Als Neuling sieht sie dafür durchaus einen Vorteil: "Ich bringe den Blick von außen mit."