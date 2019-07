Wandlitz prüft Kita-Übernahme

Sabine Rakitin

Schönwalde (MOZ) Der Vorstand des Vereins Kinder-Lernwerkstatt Petö, der in Schönwalde eine Kita betreibt, trat im April an die Gemeinde Wandlitz heran. Er fragte an, ob die Gemeinde an der Übernahme der Kita interessiert sei. Der Verein habe vor, sich zum Jahresende aufzulösen.

Drei Monate später sagt Hauptamtsleiterin Gisela Peter: "Wir wären dafür, die Kita zu übernehmen". In der Einrichtung an der Schönwalder Hauptstraße, die 2012 eröffnet wurde, werden 40 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren betreut. "Wir brauchen die Kita, um den Bedarf an Plätzen in der Gemeinde zu decken", begründet sie das Interesse. Zudem sei die Einrichtung in gutem Zustand und habe möglicherweise noch Erweiterungspotenzial, stellt die Hauptamtsleiterin, unter anderem auch für das Sachgebiet Bildung/Familie/Sport zuständig, fest.

Auflösungsbeschluss steht aus

Ursprünglich wollte die Verwaltung der Gemeindevertretung in diesem September eine Beschlussvorlage zur Übernahme der Petö-Kita auf den Tisch legen. "Dann hätten wir in den Haushalt für 2020 die entsprechenden finanziellen Mittel einstellen können". Doch das sei nicht mehr zu schaffen, schätzt Gisela Peter realistisch ein. Bislang zahlt die Gemeinde an den Träger der Kita pro Jahr einen Defizitausgleich von 90 000 Euro.

Der Beschluss der Mitgliederversammlung zur Auflösung des Vereins sei die Voraussetzung dafür, dass die Gemeinde tätig werden könne. Der sollte im Mai erfolgen, stehe aber noch aus. "Da es sich um einen Betriebsübergang handeln würde, müssen eine Reihe von Verträgen ausgehandelt werden, unter anderem mit dem Eigentümer der Immobilie", erläutert Gisela Peter. "Wir wissen beispielsweise noch nicht, ob er uns das Haus weiter vermietet, verpachtet oder vielleicht auch zum Kauf anbietet." Es müssten Gutachten erstellt werden. "Das dauert alles seine Zeit", weiß die Hauptamtsleiterin. "Mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht noch länger", schätzt sie.

Praktisch bedeute das im Falle einer Auflösung des Vereins zum Jahresende, dass die Kita geschlossen würde. Das wiederum wäre der Supergau für die Gemeinde, müssten dann 40 Kinder in anderen Einrichtungen untergebracht werden. "Wir suchen zurzeit ohnehin Alternativen und bemühen uns um eine Verlängerung von Betriebsausnahmegenehmigungen", sagt die Amtsleiterin. In der Awo-Kita in Wandlitz beispielsweise gab es im Juni einen Wasserschaden. Die Kita musste ausziehen. Einige Kinder konnten in der Awo-Kita in Schönwalde untergebracht werden. 38 Mädchen und Jungen sollen ab kommender Woche in einer alten Villa auf dem Grundstück an der Thälmann-Straße betreut werden. "Die wird dafür gerade hergerichtet", erzählt Gisela Peter.

Bei Krippenplätzen ist es eng

Während die Gemeinde den Bedarf an Kindergartenplätzen noch decken kann, wird es bei den Plätzen für Krippenkinder eng. "Wir brauchen 20 weitere Plätze bis Ende des Jahres im Raum Basdorf/Klosterfelde und Wandlitz", zählt die Amtsleiterin auf. In mehreren Ortsteilen sei die Verwaltung auf die Suche nach geeigneten Räumen gegangen, darunter auch in Prenden und Lanke. In Prenden müsste man auf das Bürgerhaus zugreifen, um eine provisorische Kita einzurichten. In Lanke hatte man die alte Kita ins Auge gefasst, um sie für eine Übergangszeit von zwei Jahren weiter zu nutzen. "Doch das geht nicht. Das Gesundheitsamt hat das zu Recht abgelehnt", bemerkt Gisela Peter. Also muss die Suche nach Krippenplätzen weitergehen.