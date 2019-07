Mit Netzspinne und Bolzplatz

Sandra Euent

Nauen (MOZ) Rund fünf Monate hat es gedauert bis der Spielplatz und der neue Bolzplatz an der Nauener Gartenstraße fertig waren. Am Dienstag wurde eingeweiht. Rund 100 Menschen kamen, vor allem natürlich Kinder. Der Bolzplatz wurde mit einem Spiel der Bolzplatzpiraten gegen junge Fußballer de VfL Nauen in Betrieb genommen. Das Match endete bei hochsommerlichen Temperaturen 6:6. Die Fußballer hatten zuvor mit Bürgermeister Manuel Meger (LWN) das rote Band durchgeschnitten.

Rund 260.000 Euro haben Spiel-und Bolzplatz zusammen gekostet. Zuschüsse gab es vom Bund, vom Land Brandenburg und von der Stadt Nauen. Allein die Wohnungsbaugesellschaft TAG/Colonia als Grundstückseigentümerin gab einen Zuschuss von 30.000 Euro dazu. Der Bolzplatz hat eine neue Oberfläche und zwei neue Tore bekommen. Auf dem Spielplatz thront nun eine Netzspinne, es gibt eine Stehwippe, Hüpfpoller und Sitzplätze. Neu sind auch die Multi-Turngeräte, die nicht nur den Kinder Spaß bereiten dürften. IM Herbst sollen dann noch Stauden gepflanzt werden.

Der Spielplatz wurde übrigens zusammen mit den Einwohnern geplant. In einem Beteiligungsverfahren brachten sich insbesondere die Kinder der Graf-Arco-Schule ein. Dazu gab es viele Gespräche und eine Bürgerwerkstatt.

Im Quartier "Innenstadt-Ost" tut sich derweil noch mehr. Zu den Neuerungen zählen auch die Bautätigkeiten an der Graf-Arco-Schule, das Begegnungscafé im Stadtbad und auch der Nachbarschaftsgarten in der Feldstraße.