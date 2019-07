Omnibus steuert Richtung Artenvielfalt

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Das vertraute Summen der Bienen während des Sommers ist ein Geräusch, das in den vergangenen Jahren deutlich leiser geworden ist. Zunehmend verschwinden die Insekten von Äckern, Wiesen und Weiden. Stille demonstriert das weltweite Artensterben, das längst auch Brandenburg erreicht hat. "Viele insektenfressende Vogelarten wie die Großtrappe oder der Kiebitz, aber auch Fledermäuse und Amphibien verlieren mit der Abnahme von Bienen, Hummeln, Käfern und Schmetterlingen ihre Nahrungsgrundlage und sind in diesem Zusammenhang ebenso unmittelbar bedroht", weiß Henrik Watze vom Förderverein Großtrappenschutz e.V., der aus diesem Grund die Volksinitiative "Artenvielfalt retten – Zukunft sichern" unterstützt.

Sie wurde für das Land Brandenburg im April von den brandenburgischen Naturschutzverbänden NABU, BUND, Naturfreunde sowie deren Jugendorganisationen nach bayrischem Vorbild gestartet, wo allein im Februar 1,8 Millionen Menschen mit ihrer Unterschrift das dortige Volksbegehren unterstützt haben. Das erfolgreichste in der Geschichte des Freistaats, der den Gesetzesentwurf des Volksbegehrens daraufhin annahm und zusätzlich weitere Maßnahmen für Bauern und Naturschutz beschloss. Ein Erfolg, der in Brandenburg nun seine Fortsetzung finden soll.

"Das was in Bayern passiert ist, zeigt, dass bei den Menschen ein Umdenken stattgefunden hat, das in der Politik noch nicht angekommen ist. Deshalb müssen wir mit Initiativen wie dieser Druck ausüben", zeigt sich Werner Küppers überzeugt. Er sitzt seit 19 Jahren von April und November am Steuer des "Omnibus für direkte Demokratie", der sich für bundesweite Volksabstimmungen stark macht und in diesem Zusammenhang immer wieder konkrete Volksinitiativen wie jene zur Artenvielfalt unterstützt. Seit vergangener Woche tourt Küppers mit seinem Team deshalb durch das Land Brandenburg, will vor Ort mit den Menschen ins Gespräch kommen, auf das bestehende Problem aufmerksam mache und möglichst viele Unterschriften sammeln – und das auch in Brandenburg an der Havel, wo der Bus von Mittwoch bis Freitag Station auf dem Neustädtischen Markt macht.

Immer wieder merke Küppers, wie er sagt, in solchen Gesprächen, wie sehr die Bürger bereits für das Thema sensibilisiert sind. "Die Leute erzählen mir immer wieder, wie sehr sie in ihren Alltag bereits auf die Umwelt achten, sei es beim Einkaufen oder der Gartenpflege", so der 69-Jährige, der aus diesem Grund zuversichtlich ist, die bis zum Ende des Jahres nötigen 20.000 Unterschriften zusammen zu haben. Allerdings sei das nur das minimale Ziel, wie Küppers weiter sagte. "Nur wenn bedeutend viele Menschen unterschreiben, kann ein deutliches Zeichen gesetzt werden und wir eine starke Position einnehmen. Deshalb zählt wirklich jede Unterschrift."

Konkret fordert die Initiative in ihrem Gesetzesentwurf ein Pestizidverbot in Naturschutzgebieten, um die Lebenswelt von gefährdeten Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und landeseigene Flächen naturverträglich zu bewirtschaften. Außerdem sollen zehn Meter breite Gewässerrandstreifen an Gräben, Bächen und Kleingewässern beschlossen werden, um das Eindringen von Pestiziden zu verringern.

Wer die Initiative hierbei unterstützen will, kann das mit seiner Unterschrift noch bis Freitag von 9.30-18 Uhr auf dem Neustädtischen Markt. Mehr Infos sind zudem auf www.artenvielfalt-brandenburg.de und www.omnibus.org zu finden.