Umstrittene Moosernte

Monika Rassek

Ullersdorf (MOZ) In den Wäldern zwischen Ullersdorf und Klein Muckrow wird gewerblich Moos für Dekorationen geerntet. Das ist Frevel, heißt es vom NABU.

Brandenburg ist mit 1,1 Million Hektar eines der waldreichsten Bundesländer. Einerseits bieten Wälder Raum für Erholung, andererseits sind sie unabdingbar für die Umwelt als Lebens- und Bildungsraum – zugleich aber auch eine Rohstoff-Quelle. Damit ist längst nicht nur Holz gemeint. Auch das kühle flauschige Moos im Wald.

Menschen hocken auf dem Waldboden, tausende weiße Styropor-Kisten stehen überall herum. Vorsichtig wird das Moos aus dem Boden herausgelöst und in die Behälter gelegt. Professionelle Erntehelfer sind am Werk. "Das Moos, wird in ganz Europa an Floristen und Modelleisenbahnbauer verkauft. Für Letztere wird die Pflanze mit einem geheimen Verfahren konserviert", erklärt Ralf Frohling von der polnischen Firma "Forest Green und Partner", die im Wald zwischen Ullersdorf und Klein Muckrow die Pflanzen ernten.

Moos stärkt das Ökosystem

Damit sich das rechnet, müssen die Erntehelfer schnell arbeiten: "In zwei Tagen bestücken sie insgesamt 4600 Kisten. Dabei entnehmen sie die Pflanzen nicht flächendeckend. In den Moosteppich zupfen sie lediglich Löcher." Frühstens in fünf Jahren kommen sie wieder – obwohl es schon nach einem Jahr wieder komplett nachgewachsen sein soll.

Das Moos entwickelte sich vermutlich bereits vor 400 bis 450 Millionen Jahren. Im Ökosystem deckt die Landpflanze wichtige Funktionen ab: Die Polster nehmen Feuchtigkeit auf und geben diese nach und nach an den Waldboden ab, damit er nicht austrocknet.

Zudem finden zahlreiche Kleinlebewesen im Moos Wohnraum und Nahrung, Spinnen, Regenwürmer, Schnecken und Asseln gehören dazu. Aber es erfreut sich eben auch als Dekorationsartikel großer Beliebtheit. Gerade sind Moosbilder sehr gefragt.

Laut Waldzustandsbericht 2018 haben Stürme und Waldbrände große Schäden hinterlassen. Und der diesjährige Bericht wird angesichts der vielen Brände nicht besser ausfallen. Carsten Leßner, Leiter des Referats Wald und Forstwirtschaft im Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft hat dennoch keine Bedenken: "Zunächst wird Moos nicht wahllos überall geerntet. Es muss eine Genehmigung vom Flächeneigentümer für die Ernte vorliegen. Und es gibt für die Entnahme klare Regeln über die Größe der Flächen, die genauen Standorte und dem Turnus der Ernte, denn der Boden muss sich regenerieren können."

Bei dem Wald zwischen Ullersdorf und Klein Muckrow handelt es sich um landeseigene Flächen. "Das Moos wächst komplett wieder nach", bestätigt Michael Walter, ein Mitarbeiter Leßners. "Die Förster kontrollieren vor Ort, ob die Vorgaben zum Brandschutz und zur ökologischen Verträglichkeit eingehalten werden. Und das ist der Fall." Die hohe Anzahl der Kisten wirke irritierend: "Das täuscht, weil Moos eine sehr voluminöse Pflanze ist."

Auch die Feuerwehr erhebt keine Einwände bezüglich der Ernte. "Derzeit ist das Moos ohnehin trocken. Dort wo es fehlt, kann es sich nicht mehr entzünden und wenn Bäume in Brand geraten, brennt das Moss auch", erklärt Roland König, Löschgruppenführer bei der Gruppe Groß Muckrow, Chossewitz.

Gewerblich ein großer Frevel

Axel Schmidt vom Nabu Brandenburg in Beeskow sieht das anders: "Wenn für den Eigenbedarf geringe Mengen gesammelt werden, ist das nicht relevant." Aber: "Gewerbliche Sammlungen sind ein großer Frevel und eine empfindliche Störung des Ökosystems. Kiefernwälder brauchen das Moos als Feuchtigkeitsspender. Ist es weg, wachsen die Bäume langsamer. Kleinstlebewesen werden mit eingesammelt und später weggeworfen."