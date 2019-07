Siebenfacher Test vorm Start

Jürgen Kern

Angermünde Innerhalb von neun Tagen war das 3:1 des Angermünder FC im heimischen Jahnstadion gegen den SV Biesenthal die vierte AFC-Partie in der Saisonvorbereitung. Heute, 19 Uhr, folgt in Heinersdorf die nächste, am Freitagabend gegen Lok Eberswalde daheim und Dienstag in Criewen sind weitere angesetzt.

Das erste Signal kam vom Barnimer Kreisligisten durch Sven-Olaf Spillmanns Distanzschuss (7.). Das war bis zu dessen überraschendem 0:1 (33.) die einzige gefährliche Offensivaktion der Biesenthaler. Ansonsten bestimmte der AFC das Geschehen klar. Die beste Chance eröffnete sich nach einem schönen Diagonalpass auf Matthias Kreusch, der aber nur den Pfosten traf (7.). Trainer Matthias Kandula machte von der Außenlinie mit seinem "Höher-höher"-Ruf die taktische Linie für sein Team klar: frühes Forechecking. Das klappte eigentlich auch, wenn da nicht die vielen Fehlpässe nach Balleroberung gewesen wären. Gefährlich war das Zuspiel von Oliver Boche auf Finn Malitz – Außennetztreffer.

Umstellungen zahlen sich aus

Zwei weitere Angriffe schlossen sich an, aber Steffen Retzlaff konnte beide Male nicht vollenden – da war sie wieder, die schon in Penkun beklagte Abschlussschwäche. Zwischendurch gab es noch einen unnötigen Ausflug von Torhüter Jan Marks an die Strafraumgrenze und Neuzugang Eric Meyer (aus Oderberg) wurde nach einem dummen Halten im Mittelfeld die künftige Linie der Schiedsrichter durch Chris Wein mit "Gelb" verdeutlicht.

In der zweiten Hälfte sollte und musste sich etwas ändern. Der glücklose Retzlaff wurde in die Innenverteidigung zurückgezogen, Martin Rakoczy bekam seine Freiheiten nach vorn, Malitz wechselte als offensiver Verteidiger die Seiten.

Das zahlte sich aus. Zunächst half Gäste-Keeper Sven Jahns kräftig mit seinem verunglückten Abspiel. Diese Chance ließ sich Rakoczy nicht entgehen, umspielte ihn und schob das Leder zum 1:1 ins Netz. Beim Kopfball von Lars Meyer reagierte der Schlussmann dann prächtig, beim Rakoczy-Lattentreffer hatte er Glück und mit vollem Einsatz verhinderte er ein Gastgeber-Tor (55. bis 57.). Der Siegeswille der Kandula-Elf fand dann aber durch zwei Treffer noch seinen Lohn.

Kreuschs langen Ball vollendete Meyer zum 2:1 (72.) und Rakoczys Stürmerblut zeigte sich erneut mit einem Volleyschuss aus Nahdistanz zum 3:1-Endstand.

Coach Kandula war am Ende zufrieden: "Die hohe Belastung in der ersten Vorbereitungsphase war besonders in der ersten Hälfte zu spüren. Aber schon in Klosterfelde konnte man das Offensivpotential meiner Mannschaft erahnen. Die weiteren Partien werden helfen, die richtige Formation für den Punktspielauftakt am18. August in Grünow zu finden."