Remis gegen höherklassigen Gast durch drei Szmulski-Tore

Sehr unterschiedliche Programme im August

Die Kontrahenten vom Sonnabend erwartet im August ein sehr konträres Programm. Die Schönower testen am Freitagabend beim Oberhavel-Kreis-­oberligisten FV Liebenwalde, bestreiten dann die erste Kreispokalrunde bei Blücher Schenkenberg und starten mit einem durchaus machbaren Punktspiel-Trio bei den Falkenthaler Füchsen sowie jeweils zu Hause gegen Blau-Weiß Wriezen und Eintracht Wandlitz. Hanse Neubrandenburg beginnt schon diesen Sonntag mit den Landesliga-Punktspielen: Der Laager SV (6. des Vorjahres) ist zu Gast, dann geht es zu Einheit Strasburg (12.), Neuling SV Waren reist an, dann heißt auswärts der Gegner Blau-Weiß Greifswald (11.). Am 10. August ist Landespokal beim SV Barth (Landesklasse).⇥jm