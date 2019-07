Startschuss fällt am Üdersee

Britta Gallrein

Werbellin Wer schon immer mal einen Triathlon ausprobieren wollte, sich aber noch nicht wirklich getraut hat, bei einem der ganz großen Events an den Start zu gehen, oder wer eine sportliche Familie hat, der sollte sich den 11. August vormerken. An diesem (Sonn-)Tag startet der 17. Gemeinde-Schorfheide-Triathlon in Werbellin.

Die Veranstaltung, die aus der Taufe gehoben wurde, um Einwohner der verschiedenen Ortsteil einander näher zu bringen, ist eine nette, kleine Sportveranstaltung, die vom Veranstalter, der Gemeinde Schorfheide, liebevoll gestaltet wird.

Einzelstarts möglich

An den Start können natürlich auch Sportler gehen, die nicht in der Schorfheide wohnen. Möglich sind Staffel- und Einzelstarts. Bei den Staffeln, die sich für Freundesgruppen, aber auch Familien anbieten, übernimmt jeder Starter eine Strecke. Zu absolvieren sind 300 Meter Schwimmen, acht Kilometer Radfahren und 2,5 kmLaufen. Start ist die Badestelle Üdersee in Werbellin. Radfahrer brauchen einen Helm und ein feldwegtaugliches Rad. Anmeldungen sind bis 14.15 Uhr möglich. Die Startgebühr liegt bei6 Euro pro Staffel. Es gibt Pokale für Kinder (bis 13 Jahre), Familien und gemischte Staffeln.

Voranmeldungen sind möglich unterTelefon 0172 7710119