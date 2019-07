Zwei Tore und zwei leicht Verletzte

Kai Beißer

Bestensee (MOZ) 2:0 gewann der Süd-Landesligist beim Vorjahresdritten der Landesklasse Ost, bei dem der 54-jährige Torhüter (!) Oliver Hähnke mehr Gegentreffer verhinderte. Gäste-Trainer Ronald Mersetzky setzte 20 Feldspieler ein, hatte die Partie dafür quasi geviertelt und wechselte fleißig durch. Für Niclas Mertins und Enrico Schulz war allerdings frühzeitig Schluss. "Sie haben sich hoffentlich nur leicht verletzt, wir wollten aber kein Risiko eingehen." Die Tore erzielten Paul Röwer (63.) und Probespieler Joao Dangla Cortez, der sich beim FSV Union Fürstenwalde II abgemeldet hat. "Er war sehr engagiert, hat viel Tempo reingebracht."

Heute Abend, 19.30 Uhr, gibt es bereits den nächsten Test bei der VSG Altglienicke II, Aufsteiger in die Berliner Landesliga. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz im Stadion Altglienicke, Alter Schönefelder Weg 20. Betreut wurden die Gäste dabei von Co-Trainer Jens Wawzyniak – Mersetzky ist derweil als Betreuer einer Berliner Kindergruppe im Ferienlager in Seifhennersdorf unterwegs. Am Sonnabend zum vorletzten Testspiel bei Nord-Landesligist SC Oberhavel Velten, will er aber wieder zurück sein.