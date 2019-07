Statt Rembrandt eine Zielscheibe

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Überrascht waren die Eberswalder Schützen vom großen Zuspruch vorm 2. Eberpokal. "Im vorigen Jahr hatten wir bei der Premiere etwas über 30 Starts, diesmal knacken wir die 90", berichtete Mike Sontag, im Vereinsvorstand für Tradition verantwortlich. Am Ende waren es 94 Starts in 35 Disziplinen – ein Mammutwettbewerb, den der Verein zur vollsten Zufriedenheit aller Teilnehmer stemmte.

Gleich viermal tauchte der Name Springer in der Ergebnisliste auf. Marco Springer holte sich Platz 1 im Luftgewehr Herren II (270 Ringe) und wurde Zweiter mit der Sportpistole (264) hinter dem Ahrensfelder Falko Gersdorf (273). "Da habe ich ja tatsächlich das Familienduell gewonnen", sagte Cindy Springer, Ehefrau und selbst begeisterte Schützin. Mit der Luftpistole, ihrer Spezialdisziplin, erreichte sie 272 Ringe.

Den Alltag abschalten

Erst vor drei Jahren fing das Paar mit dem Schießen an. Bis zur Landesmeisterschaft 2018 hat es die 44-jährige Cindy geschafft. Beide wollten ein gemeinsames Hobby, beim Schießen im Eberswalder Verein wurden sie fündig. "Diese volle Konzentration auf das Schießen, da schaltet man völlig vom Alltag ab", erklärt Cindy Springer ihre Faszination an der Sportart. Beim gemeinsamen Radeln holt sich das Paar die nötige Ausdauer, um bei einer Serie bis zu einer Stunde Höchstkonzentration aufbringen zu können. Trainiert wird auch zu Hause, mit Hanteln und Trockenschießübungen. "Wo andere ihren Rembrandt hängen haben, da hängt bei uns eine Schießscheibe. Und da machen wir dann Konzentrationsübungen", verriet Cindy Springer lachend. Im nächsten Jahr soll sich die Arbeit der beiden auszahlen, dann wollen sie gemeinsam zu den Deutschen Meisterschaften nach München. "So ist das Ziel", kommentierten beide schmunzelnd. 277 Ringe waren in diesem Jahr das Limit für die Qualifikation. Im Training war das kein Problem, im entscheidenden Wettkampf konnten sie das noch nicht bestätigen.

91 Mitglieder hat die Eberswalder Schützengilde und ihr Chef ist Alexander Stolp. Viel Wert legt der 48-jährige Vorsitzende darauf, die Moderne in den Verein zu lassen und gleichzeitig die Tradition nicht zu vernachlässigen. Kein einfaches Unterfangen, denn Nachwuchsgewinnung wird den Schützen in den Schulen verwehrt, Fußballer und andere Sportarten sind dagegen gern gesehen. "Wir wollen nicht jammern, doch Schießen ist weit mehr als es oft in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Es ist ein Sport, der fordert und fördert, wenn man ihn richtig betreibt. Und das ist unser Anspruch", stellte der Vereins-Chef klar.

Er selbst schießt in der Landesliga Luftgewehr für die SchGi 1418 zu Bernau. Da beginnt bald die neue Saison. Vor einigen Jahren schnupperte der Bernauer Verein beinahe sogar Bundesliga-Luft, musste aber dann in letzter Sekunde einem Konkurrenten den Vortritt lassen. Zusammen mit dem Eberswalder Alexander Lehmann fährt er zu den Wettbewerben unter Bernauer Fahne. "Der Alex ist ein großes Talent, mal schauen, wo sein Weg noch hinführt", sagte Alexander Stolp.

Landesrekord oder doch nicht?

Ob der neue Landesrekord der Eberswalderin Martina Dietze nun auch offizielle Anerkennung findet, da ist Alexander Stolp derzeit am Nachhaken. Mit der Luftpistole Auflage bei den Seniorinnen II erreichte sie beim Eberpokal 308,1 Ringe und natürlich Platz 1. Bisher lag ihre Landesbestleistung bei 303,8 Ringen. "Eine herausragende Leistung des Wettkampfes, die auch den Stellenwert des Eberpokals hervorhebt", resümierte Alexander Stolp.

Dem Resümee schlossen sich auch die Angermünder Schützen an. "Wir sind oft hier in Eberswalde, das ist eine schöne Anlage und alles bestens vorbereitet", fand auch Wolfgang Lowinski. Doch nicht nur die Gastfreundschaft genießen wollten die Angermünder, Preise absahnen war ihr Ansinnen. Friedrich Sarow konnte sich viermal unter den Top3 seiner Altersklasse Senioren IV platzieren. Bewundernswert, wenn man mit 86 Jahren noch so schießen kann.

Am 10. August lädt die Eberswalder Schützengilde von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Wolfswinkler Straße 19 ein