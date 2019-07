Auswärts genau so stark wie zu Hause

Volker Rudolph

Müllrose (Freier Autor) Sieben Spielserien am Stück in der Landesklasse Staffel Ost liegen nun hinter den Kickern vom SV Blau-Weiss Markendorf. Die achte im zehnten Gründungsjahr des Vereins steht bevor. Die Mannschaft vom Apfelweg belegte zum Abschluss der abgelaufenen Spielserie nach den Rängen 3, 2, 5, 7, 4 und 10 den fünften Tabellenendplatz.

Zur Winterpause lag die Mannschaft im engen Mittelfeld der Tabelle auf Rang neun mit 23 Punkten. In der Rückrunde kamen noch einmal genau 23 Zähler hinzu. Exakt 23 Punkte gab es auch am heimischen Apfelweg (Rang 10) und tolle 23 Punkte in der Fremde (Rang 3).

Dabei war der Saisonverlauf auch schwierig durch viele verletzungsbedingte Ausfälle. So fiel Torwart Piotr Dmuchowski nach dem Spiel in Luckau bis zur Rückrunde aus. Das Team stellte sich von Spieltag zu Spieltag manchmal von selbst auf. Die Spieler rückten zusammen und wurden von der Ü 35 wie im Vorjahr gut unterstützt. Auswärts wie daheim gab es sieben Siege, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen. In der Fairness-Tabelle belegte Blau-Weiss einen guten siebten Rang. Patryk Nowaczewski, der nach Slubice wechselte, mit 18, und Michael Lange mit 16 Toren (Platz 9), waren die treffsichersten Blau-Weissen.

In direkte Abstiegsgefahr in der sehr engen Tabelle der Liga mit Überflieger und Aufsteiger Buckow ist man nie gekommen. Dies ist ein Erfolg des ganzen Teams um das Trainerduo Denny Danowski/Matthias Wiegand. Basis der gemeisterten Saison war auch, dass die Verantwortlichen in Markendorf immer die Ruhe bewahrt haben und gleichzeitig schon die bevorstehende Saison langfristig personell planten.

Neuzugänge mit Pascal Trampe und Florian Schrape vom 1. FC Frankfurt, Cerhan Günderyüz und Nicky Wutzig von der SG Tiefbau Frankfurt, Tom Borchardt aus Steinhöfel und Youngster Eric Rose aus dem eigenen Nachwuchs passen laut Trainer Denny Danowski super zur Mannschaft. Durch das Nachrücken dieser Spieler zum erfahrenen Kern des Teams muss den Südfrankfurtern vor den kommenden Aufgaben nicht bange sein. Sie sollten weiter eine der prägenden Mannschaften in der Landesklasse Ost sein. Die Rolle als Fußballstandort Nummer zwei in Frankfurt haben die Blau-Weissen sich fest erarbeitet und angenommen. Dies ist nur möglich durch die Gruppe von Unterstützern des Vereins. In der neuen Spielserie gibt in Markendorf auch eine II. und III. Männermannschaft in der Kreisklasse Süd.

Spiele von Blau-Weiss Markendorf

Wünsdorf 7:0 (H), 0:4 (A), Bad Saarow 0:3 (A), 2:1 (H), Bestensee 5:2 (H), 2:4 (A), Rehfelde 1:1 (A), 1:1 (H), Luckenwalde II 0:2 (A), 3:1 (H), Woltersdorf 3:1 (A), 4:0 (H), Bruchmühle 1:3 (H), 2:1 (A), Peitz 2:0 (A), 1:1 (H), Buckow/Waldsieversdorf 1:5 (H), 0:2 (A), Zossen 2:0 (A), 1:4 (H), Luckau 2:4 (A), 3:0 (H), Beeskow 0:1 (H), 1:1 (A), Niederlehme 2:1 (A), 1:2 (H), Müllrose 0:3 (H), 3:2 (A), Storkow 8:1 (A), 6:4 (H),

Spieler (Einsätze/Tore):

Lukas Herrmann 26/1, Patryk Stanislaw Nowaczewski 26/18, Eric Wieland 26/1, Piotr Dmuchowski 25/1, Sascha Witt 25/0, Michael Lange 24/16, Sascha Kloß 23/4, Jason Hintze 23/2, Kamil Adrian Krzeptowski 23/0, Mateusz Nowaczewski 23/4, Olaf Neumann 20/1, Tommy Klatt 18/6, Matthias Kossatz 18/1, Manuel Trebbin 13/1, Jonas Schreier 13/2, Randy Bresch 12/0, Erik Vermeulen 9/2, Alexander Kossatz 9/0, Nick Keller 8/0, Denny Danowski 7/1, Paul Jäkel 4/0, René Firlus 3/1, Eric Vincent Northe 3/0, Thomas Seifert 2/0, Björn Keller 2/0, Christian Glässer 2/0, Alessandro Pascolini 2/0, Selcuk Gülec 1/1, Christoph Wieske 1/0, Sebastian Baer 1/0, Martin Kubusch 1/0

Abschluss-Tabelle Landesklasse Ost

1. Conc. Buckow/Waldsieversdorf30 119: 22 82

2. Grün-Weiß Rehfelde 30 76: 30 68

3. Grün-Weiß Bestensee 30 84: 59 53

4. FSV Luckenwalde II30 64: 53 53

5. Blau-Weiß Markendorf 30 64: 55 46

6. MSV Zossen 30 67: 61 46

7. Müllroser SV 30 53: 56 42

8. SV Woltersdorf 30 61: 60 41

9. Preussen Beeskow 30 66: 72 41

10. SG Bruchmühle 30 39: 56 38

11. Preußen Bad Saarow 30 48: 71 38

12. Eintracht Peitz 30 47: 47 35

13. SG Niederlehme 30 54: 60 35

14. Rot-Weiß Luckau 30 52: 85 28

15. MTV Wünsdorf 30 46: 66 27

16. Storkower SC 30 33:120 10