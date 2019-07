Noch zwei Testspiele für Concordia

Edgar Nemschok

Waldsieversdorf (MOZ) Das wohl anspruchsvollste Programm in der Vorbereitung auf die neue Saison hatte sich der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf selbst auferlegt. Gegner waren Mannschaften, die höherklassig spielen. Nach dem SV Babelsberg 03, dem FSV Union Fürstenwalde (beide Regionalliga), folgte Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf und nun der Oberligist FSV Luckenwalde. Nach dem 1:8, 1:11 und 2:2 gab es eine 2:6-Niederlage.

Wird es bei diesen Ergebnissen ihren Männern nicht langsam zu viel?, geht die Frage an Concordia-Vereins-Chef Christian Hiob. "Nein, es waren bisher alles gute Testspiele. Wir hatten ein Jahr nicht mehr verloren und somit ist es für die Mannschaft mal eine ganz neue Erfahrung. Man darf auch nicht vergessen, die Gegner sind alles Hochkaräter.

Eigentor in der ersten Minute

Nach einem sehr unglücklichen Eigentor gleich in der 1. Spielminute von Pawel Wojtalak kam der Gastgeber ganz ordentlich in die Partie und konnte durch den Unglücksraben nach einer halben Stunde Spielzeit ausgleichen. Im Rest der Partie unterstrich dann der FSV deutlich seine Favoritenrolle. Noch vor der Pause schossen Nils Gottschick und Frank Rohe ihre Mannschaft mit 3:1 in Front. Die beiden Spieler schossen auch die weiteren Tore. Rohe (2) und Gottschick erhöhten bis auf 6:1, ehe Max Nürbchen acht Minuten vor Schluss auf 2:6 verkürzte. Trainer Dennis Schulz sprach trotzdem von einem guten Test und vielen Erkenntnissen.

Das Vorbereitungs-Programm der Concordia wird bereits heute Abend fortgesetzt. Gegner sind die Preußen in Eberswalde, das Spiel im Westend-Stadion wird um 19.30 Uhr angepfiffen. Der letzte Test vor dem Saisonstart – das Pokalspiel gegen den FSV Optik Rathenow am 10. August – steigt am Sonnabend. Gegner ist Brandenburgligist FSV Bernau, der Anpfiff erfolgt 14 Uhr bei den Barnimern.